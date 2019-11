Inchiesta su estrema destra | 19 indagati filonazisti | avevano armi

Fonte : tg24.sky

(Di giovedì 28 novembre 2019) Volevano costituire un movimento apertamente filonazista, xenofobo e antisemita denominato "Partito Nazionalsocialista Italiano dei Lavoratori". È quanto emerge dai risultati delle indagini svolte dalla Digos di Enna e dirette dalla Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Caltanissetta, nell’ambito dell’operazione “Ombre nere”, che ha portato a 19 perquisizioni domiciliari in tutta Italia nei confronti di altrettanti estremisti di. I 19 perquisiti sonoper costituzione e partecipazione ad associazione eversiva e istigazione a delinquere. L'operazione si è svolta in diverse città, in azione gli uffici della Digos di Siracusa, Milano, Monza Brianza, Bergamo, Cremona, Genova, Imperia, Livorno, Messina, Torino, Cuneo, Padova, Verona, Vicenza e Nuoro. Coinvolto anche ex ‘ndranghetista referente di Forza Nuova Secondo le indagini, alcuni degli accusati ...

