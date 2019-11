In Italia il Black Friday vale due miliardi di euro | previsto +20% sul 2018

Black Friday sì o no? In Italia per il venerdì nero una legge non c'è : Chi non si sta preparando al fantomatico “Black Friday”? Il bombardamento mediatico degli ultimi anni ha ormai informato chiunque circa l’esistenza di un giorno tutto dedicato agli sconti anticipati. Un’iniziativa che, ormai, si estende per molti commercianti anche a più giorni (se non addirittura alla settimana intera) prima di quel magico venerdì, il prossimo 29 novembre, che ormai tutti aspettano per fare ...

Proofpoint mette in guarda gli Italiani per il Black Friday : occhio alle truffe via email : Una ricerca della società di sicurezza Proofpoint mette in guardia gli utenti riguardo i principali rivenditori online italiani, soprattutto in questo periodo di Black Friday: molti negozi online non bloccano attivamente le email fraudolente che raggiungono i clienti. L'articolo Proofpoint mette in guarda gli italiani per il Black Friday: occhio alle truffe via email proviene da TuttoAndroid.

Black Friday - oltre 16 milioni di Italiani pronti a fare acquisti : Il rito del Black Friday si consolida. Quest'anno sono oltre 16 milioni, quasi 4 milioni in più del 2018 gli italiani pronti a cogliere l'opportunità

Malta - blackout lascia l’isola al buio per quasi tre ore. Problemi di connessione con l’Italia : Malta è rimasta al buio per quasi tre ore, dopo che alle 14.40 l’isola è stata colpita da un maxi blackout. Senza corrente elettrica diverse località, da La Valletta a Sliema. Fin dai primi momenti l’amministratore delegato di EneMalta, Jason Vella, ha imputato l’interruzione di energia elettrica a “Problemi sulla rete di interconnessione dall’Italia”. L’oscuramento ha provocato caos sulle strade, con lo ...

Black Friday : gli Italiani spendono 1 - 3 miliardi : Secondo le stime PoliMi: +25% sul 2018. Il 40% degli acquisti via smartphone. Kaspersky: 15% aumento dei cyberattacchi

Blackout Vodafone in molte zone d'Italia - compreso la Liguria : Problemi per la rete Vodafone nelle ultime ore: sia internet che chiamate e messaggi non stanno funzionando in molte zone d'Italia. In particolare, il disservizio riguarda Liguria, Lombardia e l'area...

Black Friday Nike 2019 : offerte in Italia - data e negozi aderenti : Manca ormai davvero poco al Black Friday Nike 2019: sono tantissime le persone che cercano di capire in anteprima quali saranno le promozioni sugli articoli della nota marca di abbigliamento sportivo. Stiamo parlando di un brand famoso in ogni angolo del pianeta, sponsor di alcune delle società sportive e degli atleti più popolari. In occasione del Venerdì Nero, ogni anno i prodotti della Nike sono tra quelli più ricercati: sarà certamente così ...

4 startup Italiane che fanno offerte per il Black Friday : Black Friday (Getty Images) Manca poco più di una settimana al Black Friday 2019, e online e nei negozi si moltiplicano le promozioni e gli annunci di sconti per attrarre i clienti. Ma non sono solo le grandi catene o i big come Amazon a presentare offerte interessanti: anche le startup italiane fanno la loro parte in questa anticipazione del Natale. Anche in questo caso sembra rispettato il quadro generale, e i settori principali sono ...

eBay : Black friday - gli Italiani spenderanno in media 116 euro : eBay, in vista del Black friday, fotografa le tendenze di quello che è diventato l'appuntamento di shopping più importante dell'anno

Black Friday 2019 - sconti e offerte/ Codacons : in Italia si spenderanno 2 mld di euro : Black Friday 2019, sconti e offerte. Stando alle previsioni del Codacons, in Italia si spenderanno circa due miliardi di euro nelle prossime settimane

Maltempo - mezza Italia in ginocchio : blackout nella notte per 13mila famiglie - valli isolate. Saturnia : terme invase da un'ondata di fango : Maltempo, danni ingenti in varie zone d'Italia: è allerta massima e sarà un weekend complicato per il meteo. Sono oltre 60.000 le utenze colpite dal blackout causato dal Maltempo in...

Maltempo - Italia flagellata dallo scirocco : Nord/Est in ginocchio per neve - pioggia e blackout - fiato sospeso per i fiumi [FOTO] : Inizia una notte molto difficile per il Maltempo in gran parte d’Italia: la situazione più critica è quella del Nord/Est, dove tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia si stanno verificando piogge torrenziali e abbondanti nevicate in montagna che provocano gravi disagi alla popolazione. Molte località hanno superato il tetto dei 200mm di pioggia giornalieri, soprattutto in Friuli Venezia Giulia con 264mm a Tolmezzo, 251mm a ...

Disagi e black-out - Italia sferzata dal maltempo. Valli isolate in Alto Adige : La Protezione civile ha disposto per sabato 16 novembre un'allerta rossa sul Veneto centro-nord e un'allerta arancione sulla provincia di Bolzano, su alcuni settori del Veneto, sul Friuli Venezia Giulia occidentale, sul Lazio centro-meridionale, sul versante occidentale dell'Abruzzo, su Umbria, su parte del Molise

Scarcerato in Francia Vincenzo Vecchi - l'ultimo black bloc latitante. L'Italia ne ha chiesto l'estradizione : La giustizia francese ha rimesso in libertà Vincenzo Vecchi, esponente dell’area anarco-autonoma milanese, l’ultimo black bloc latitante - fermato l’estate scorsa - condannato definitivamente a 11 anni e mezzo di carcere. L’Italia aveva chiesto per lui aveva chiesto l’estradizione.Vecchi è ritenuto tra i protagonisti delle devastazioni al G8 di Genova del 2001 ed era stato arrestato l’ 8 agosto ...