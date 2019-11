Il Segreto | spoiler 29 novembre | Carmelo e il popolo danno l' estremo saluto all' Arellano

Il Segreto spoiler al 6 dicembre : il Godoy viene ferito per difendere la moglie di Ulloa : Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 1° dicembre a venerdì 6 dicembre ci saranno tantissime novità da scoprire e numerosi colpi di scena. In particolare, il sindaco Carmelo Leal vorrà vendicarsi della morte di sua moglie e quindi deciderà di uccidere Francisca Montenegro. Però il piano del vedovo verrà ostacolato da Mauricio Godoy. Intanto, Elsa Laguna ...

Il Segreto - spoiler puntata 28 novembre : Irene e Adela vittime di un incidente d'auto : Giovedì 28 novembre su Canale 5, andrà in onda un nuovo ed appassionante episodio de Il segreto e che riserverà molti colpi di scena ai numerosissimi telespettatori. Una nuova tragedia starà per colpire Puente Viejo dato che, gli spoiler, rivelano che Irene e Adela saranno coinvolte in un bruttissimo incidente d'auto che sembrerà non lasciare loro scampo. Intanto Elsa si sarà sottoposta all'operazione al cuore e sembrerà che la stessa abbia ...

Il Segreto - spoiler al 6 dicembre : Mauricio salva la Montenegro dalla vendetta di Carmelo : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato trasmesso tutti i giorni sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda dal 1° al 6 dicembre, rivelano che Carmelo Leal deciderà di uccidere Francisca Montenegro, ma il suo piano verrà ostacolato da Mauricio Godoy. Elsa Laguna, invece, tornerà a Puente Viejo dopo il suo intervento al cuore. Il Segreto, puntate 1-6 dicembre: Carmelo indaga sulla morte di ...

Il Segreto - spoiler episodio del 27 novembre : l'operazione di Elsa è riuscita : Molti colpi di scena attendono i telespettatori de Il segreto anche nel prossimo episodio in onda nel pomeriggio di mercoledì 27 novembre su Canale 5. Secondo quanto riportano le anticipazioni, l'operazione al cuore di Elsa sarà perfettamente riuscita e le condizioni della Laguna saranno stabili. Mentre Isaac attenderà il suo risveglio, a Puente Viejo la Montenegro non riuscirà a placare la sua sete di vendetta contro Severo, arrivando ad ...

Il Segreto - spoiler al 29 novembre : Francisca fa manomettere l'auto di Irene e Adela : Gli spoiler della famosa soap opera Il Segreto riservano diverse sorprese per i telespettatori di Canale 5. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 25 a venerdì 29 novembre, Lola si renderà conto di essere molto innamorata di Prudencio, ma deciderà di non spingersi troppo oltre, inoltre, la donna penserà che sia meglio nascondere i suoi sentimenti a Francisca Montenegro. Nel frattempo, Maria Castañeda sarà parecchio turbata e ...

Il Segreto - spoiler Spagna : Isaac ed Elsa convolano a nozze dopo la morte di Antolina : Nei nuovi appuntamenti italiani de Il Segreto una delle telenovele più popolari della storia della televisione, non ci sarà più un triangolo amoroso che ha movimentato le trame per parecchi mesi. Si tratta di quello formato da Elsa (Alejandra Meco), Antolina (Maria Lima), ed Isaac (Ibrahim Al Shami), che verrà finalmente spezzato. L’ex ancella avrà la fine che meritava esalando l’ultimo respiro, e la sua uscita di scena permetterà alla Laguna e ...

Il Segreto - spoiler : Lola viene assunta da Marcela dopo l'addio a Prudencio : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera diventata un vero e proprio cult in Italia. Gli spoiler delle puntate in onda presumibilmente nel mese di dicembre su Canale 5, si soffermano su Lola Mendana, interpretata dall'attrice iberica Lucia Margo, entrata da poco tempo nelle vicende ambientata a Puente Viejo. Scendendo nel dettaglio, la ragazza diventerà la cameriera della locanda di Marcela Del Molino e di Matias Castaneda ...

Il Segreto - spoiler di dicembre : Francisca rivela a Prudencio che Lola è un’assassina : Ci sarà la prima frattura per una nuova coppia dello sceneggiato Il Segreto, negli episodi che il pubblico vedrà su Canale 5 molto probabilmente a dicembre 2019. Si tratta di Prudencio Ortega (Josè Milan) e Lola Mendaña (Lucia Margo), che si allontaneranno a causa di Francisca Montenegro (Maria Bouzas). Il fratello di Saul non vorrà avere più nulla a che fare con la sua nuova dipendente che ha fatto breccia nel suo cuore perché scoprirà che ...

Spoiler Il Segreto - puntate al 29 novembre : Carmelo rimane vedovo - la Laguna sta bene : Molti colpi di scena attendono i fan de Il segreto nella settimana che va da domenica 24 a venerdì 29 novembre, dove vedremo come un'altra tragedia colpirà Puente Viejo. Dalle anticipazioni infatti si viene a sapere che la moglie di Carmelo morirà in un incidente d'auto e il tutto sembrerà essere stato causato da un sabotaggio ordinato da donna Francisca. Carmelo quindi si ritroverà nuovamente vedovo e, in preda alla disperazione, cercherà di ...

Il Segreto - spoiler 22 novembre : Fernando sprona Maria a consultare un luminare : Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, una delle soap opera più amate dai telespettatori italiani. Gli spoiler della puntata che verrà trasmessa il 22 novembre su Canale 5 (dopo il trono classico di 'Uomini e Donne'), rivelano che Fernando Mesia darà una speranza a Maria Castaneda. L'uomo, infatti, la spronerà a contattare un luminare, capace di risolvere il suo problema. Raimundo Ulloa, invece, continuerà ad opporsi alle intenzione bellicose di ...

Il Segreto spoiler : Isaac e Matias temono di essere considerati gli assassini di Antolina : Nuovo appuntamento con la celebre soap opera spagnola Il Segreto, in cui i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Il pubblico italiano nelle prossime puntata italiane, vedrà Antolina Ramos pagare per tutte le sofferenze che ha procurato ad Elsa Laguna ed Isaac Guerrero. L’ex ancella farà una bruttissima fine, poiché esalerà l’ultimo respiro sotto lo sguardo del marito, dopo aver tentato di ucciderlo in presenza di Matias Castaneda. Il ...

Il Segreto spoiler : Irene sospetta che Esteban sia il colpevole del decesso di Adela : Nuovo spazio dedicato alle novità con Il Segreto, la soap opera che ogni giorno intrattiene quasi tre milioni di telespettatori su Canale 5. Gli spoiler delle prossime puntate italiane, si soffermano su Irene Campuzano, interpretata dall'attrice iberica Rebeca Sala. Nel dettaglio, la moglie di Severo si trasformerà in una vera e propria investigatrice per indagare sull'incidente di Adela Arellano. La giornalista, infatti, scoprirà che Esteban ...

Il Segreto - spoiler : Esteban spara a Carmelo davanti agli occhi di Fernando : Gli spoiler de Il Segreto delle puntate prossimamente in onda su Canale 5 annunciano un'inaspettata alleanza che avrà drammatiche conseguenze. Scendendo nel dettaglio, Carmelo Leal stringerà un accordo con Fernando Mesia per eliminare Esteban Fraile, ritenuto il responsabile della morte di Adela. Peccato che quest'ultimo ferisca gravemente il sindaco durante un incontro. Il Segreto: Carmelo si allea con Fernando Carmelo vivrà dei bruttissimi ...