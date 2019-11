Il Processo | la nuova fiction di Canale 5 in onda venerdì 29 novembre su Canale 5

“Il Processo” ecco tutti i dettagli della nuova fiction di Canale 5 con Vittoria Puccini e Francesco Scianna : Venerdì 29 novembre, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie “Il processo”, che vede protagonisti Vittoria Puccini e Francesco Scianna. La serie tv, prodotta da Lucky Red con il sostegno del Comune di Mantova, è un legal thriller in 8 episodi per 4 prime serate creato da Alessandro Fabbri, in collaborazione con Laura Colella ed Enrico Audenino. Diretta da Stefano Lodovichi, vanta nel cast anche Camilla Filippi, Simone Colombari, ...

Nuova Zelanda - ragazza uccisa durante un 'Tinder Date' : inizia il Processo all'imputato : Secondo quanto affermato dai pubblici ministeri nel caso contro l'uomo accusato di averla uccisa iniziato in Nuova Zelanda, Grace Millane è stata strangolata a morte durante un 'Tinder Date'. Millane è scomparsa ad Auckland l'anno scorso e in seguito è stata trovata morta con il suo corpo stipato in una valigia sepolta fuori città. Mercoledì, alla giuria di sette uomini e cinque donne è stato chiesto di decidere se Millane fosse stata uccisa ...

Prato - organizzò la manifestazione per i cento anni dei Fasci di Combattimento. Ex di Forza Nuova a Processo per apologia del fascismo : Il questore e il prefetto di Prato non ci avevano visto nulla di male: una manifestazione politica come le altre. E invece, per la Procura locale, l’organizzazione di quell’evento costituisce un reato: apologia del Fascismo. Così Massimo Nigro, ex leader provinciale di Forza Nuova dimessosi dopo la sua esclusione da candidato sindaco alle amministrative di maggio per irregolarità nelle firme presentate, andrà direttamente a processo ...