Fonte : blogo

(Di giovedì 28 novembre 2019)è tra le protagoniste de Il, la nuova serie di Canale 5 che andrà in onda a partire da venerdì 29 novembre 2019, in prima serata.L'attrice bresciana interpreterà la parte di Linda Monaco, esponente dell'alta società mantovana, sposata con Claudio Cavalleri, interpretato da Michele Morrone, che la tradirà con la giovane Angelica, 17enne che verrà uccisa e ritrovata morta in un fiume. Linda finirà in carcere in quanto verrà accusata proprio dell'omicidio della ragazza e, durante il, verrà difesa dall'avvocato Ruggero Barone, interpretato da Francesco Scianna.Il: "diè totalmente diverso da quelli che ho fatto fino ad ora" (Video) pubblicato su TVBlog.it 28 novembre 2019 20:48.

tvblogit : Il Processo, Camilla Filippi a Blogo: 'Sono felice di questo personaggio perché è totalmente diverso da quelli che… - SerieTvserie : Il Processo, Camilla Filippi a Blogo: 'Sono felice di questo personaggio perché è totalmente diverso da quelli che… - FabioMorasca : #IlProcesso, #CamillaFilippi a Blogo: 'Sono felice di questo personaggio perché è totalmente diverso da quelli che… -