Il processo Bossetti potrà essere riaperto?

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 28 novembre 2019) Marco Della Corte Massimo Giuseppe, le dichiarazioni del consulente dell'accusa per l'omicidio Gambirasio: "DNA ignoto 1 è sempre rimasto al San Raffaele, sarà restituito presto alla procura di Bergamo" Giorgio Casari, docente di genetica e consulente dell'accusa per l'omicidio di Yara Gambirasio, ha rivelato nel corso di un'intervista ad Oggi nuove informazioni su Ignoto 1, con cui è stato identificato Massimo Giuseppe, che per la giustizia è l'assassino della 13enne: "Il Dna di Ignoto 1 è sempre stato al San Raffaele. L’abbiamo conservato. E c’è ancora. Anche se proprio in questi giorni stiamo restituendo il materiale genetico alla Procura di Bergamo che lo ha richiesto". Una notizia che potrebbe stravolgere le sentenze a sfavore dell'ex muratore di Mapello. A ribadirlo è l'avvocato Claudio Salvagni, legale di, il quale ha spiegato come le ...

infoitinterno : Yara Gambirasio | Bossetti denuncia frode processuale | revisione processo - exbambinoprodi1 : RT @max_ronchi: BOSSETTI, LA RIVELAZIONE CLAMOROSA DEL CONSULENTE DELL'ACCUSA: IL DNA DI IGNOTO 1 E' SEMPRE STATO AL - max_ronchi : BOSSETTI, LA RIVELAZIONE CLAMOROSA DEL CONSULENTE DELL'ACCUSA: IL DNA DI IGNOTO 1 E' SEMPRE STATO AL -