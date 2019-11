Il Parlamento europeo dichiara l’emergenza ambientale

Ue - via libera dal Parlamento europeo alla Commissione guidata da Ursula von der Leyen : Mercoledì 27 novembre il Parlamento Europeo ha dato via libera alla nuova Commissione Europea 2019-2024, guidata da Ursula von der Leyen, la prima donna eletta presidente e che ha ricevuto 461 voti favorevoli, 157 contrari e 89 astenuti. Il fronte pro-Europa formati da Popolari, Socialisti e liberali ha votato a favore, i Verdi si sono astenuti, mentre la 'Sinistra Unitaria Europea, Sinistra Verde Nordica' e la destra estrema hanno votato ...

Il Parlamento europeo dice sì alla Commissione. Von der Leyen : «La mia Europa difenderà l’ambiente - Venezia sott’acqua è questione vitale» : E Gentiloni: «Sarà buon inizio, moderatamente ottimista». Hanno votato contro Piernicola Pedicini e Ignazio Corrao dei 5 Stelle, astenute Eleonora Evi e Rosa D’Amato

Commissione von der Leyen - il Parlamento europeo vota a favore : la presidente emozionata abbraccia i commissari : Subito dopo la proclamazione del risultato da parte del presidente del Parlamento europeo David Sassoli, Ursula von der Leyen, raggiante e visibilmente emozionata, si è alzata in piedi per ricevere l’applauso della plenaria di Strasburgo. Sassoli e von der Leyen hanno quindi firmato la lettera che sarà consegnata al Consiglio europeo per la ratifica, puramente formale, della nomina della nuova Commissione europea. Avviandosi verso l’uscita von ...

Ue - via libera del Parlamento europeo alla commissione Von der Leyen : più votata di quella Juncker : Sono 431 i sì all'EuroParlamento e solo 157 i no alla commissione von der Leyen, che diventa quindi più votata di quella de predecessore Jean-Claude Juncker. Nel 2014...

Il Parlamento europeo ha approvato la nomina della nuova Commissione Europea presieduta da Ursula von der Leyen : Il Parlamento Europeo ha approvato la nomina della nuova Commissione Europea, l’organo esecutivo dell’Unione Europea, che sarà presieduta dalla tedesca Ursula von der Leyen. La nuova Commissione si insedierà ufficialmente l’1 dicembre, fra quattro giorni, sostituendo quella guidata da Jean-Claude Juncker.

Il Parlamento europeo vota la fiducia alla Commissione von der Leyen : L'Eurocamera dà il via libera all'esecutivo guidato dall'ex ministro tedesco. Nel suo discorso al Parlamento europeo, la presidente in pectore dell'esecutivo ha aperto a una maggiore flessibilità sulle regole di bilancio ed elogia il commissario designato dall'Italia

Parlamento europeo voterà nuova commissione il 27 novembre : La Conferenza dei presidenti ha chiuso il processo delle audizioni. Il Parlamento Europeo votera' la nuova commissione il 27 novembre

Fondo salva-Stati - Conte riferirà in Parlamento il 10 dicembre prima del Consiglio europeo. Lega : “Venti giorni sono troppi” : Dopo due giorni di polemiche politiche e la richiesta di chiarimenti arrivata anche dal Movimento 5 Stelle, la conferenza dei capigruppo ha stabilito che il premier Giuseppe Conte il prossimo 10 dicembre riferirà in Senato sulla vicenda della riforma del Meccanismo europeo di stabilità, nell’ambito delle comunicazioni che precedono il Consiglio europeo in programma il 13. Critiche le opposizioni, che avevano chiesto che Conte andasse in ...

Meccanismo europeo di stabilità - M5S : no riforma all’oscuro del Parlamento : La riforma del Mes (Meccanismo europeo di stabilità) tiene banco nella maggioranza. Secondo l’accordo raggiunto dal Consiglio europeo la firma all’intesa deve arrivare a dicembre ma intanto i deputati M5S della Commissione Finanze hanno chiesto un vertice di maggioranza: il timore è quello di una riforma peggiorativa. Gentiloni al Parlamento Ue: 'Patto di stabilità non è perfetto, userò ...

Assunzioni Parlamento europeo : 411 tirocini attivi per laureati - scadenza il 30 novembre : Il Parlamento Europeo offre opportunità di lavoro a tempo determinato per giovani che sognano di fare esperienza all'estero mediante dei tirocini formativi da 1.200 euro mensili. Al momento sono 411 i precorsi formativi attivi e sono aperti a giovani che avranno la possibilità di lavorare al Parlamento Europeo (o nelle sue sedi) per circa 5 mesi. I tirocini attivi presso il Parlamento Europeo e come presentare domanda I celebri tirocini Schuman ...

Il Parlamento europeo boccia i porti aperti alle ong - M5s si astiene. Tensione nella maggioranza : Una risoluzione sui porti aperti bocciata per appena due voti, con l'asTensione decisiva del Movimento 5 Stelle, nonostante l'adozione di un suo emendamento per introdurre un meccanismo automatico e obbligatorio dei migranti salvati in mare: il voto al parlamento europeo, con la spaccatura tra il campo progressista e il blocco formato dal Partito Popolare europeo, il gruppo sovranista di ID e i Conservatori, rischia di avere serie ripercussioni ...

Siria - Parlamento europeo : sì a sanzioni economiche se laTurchia non ritira le truppe : Il Parlamento europeo ha approvato oggi una risoluzione non legislativa con la quale rivolge al Consiglio Ue la richiesta di adottare sanzioni economiche ai danni della Turchia e restrizioni sui visti, se Erdogan non provvederà al ritiro delle truppe dalla Siria. La presa di posizione dei parlamentari europei spezza la sbarre della prigione di indifferenza in cui sembrava finora reclusa la questione del Rojava a livello internazionale. L’Europa ...

L’attivista per i diritti degli uiguri Ilham Tohti ha vinto il premio Sacharov - l’annuale premio per la tutela della libertà di espressione assegnato dal Parlamento Europeo : L’attivista per i diritti degli uiguri Ilham Tohti ha vinto il premio Sacharov, l’annuale e rispettato premio per la tutela della libertà di espressione assegnato dal Parlamento Europeo. Tohti ha 49, è un economista ed è uno dei più noti