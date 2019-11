Il nemico è l' Iran La rivolta in Iraq irrompe nella città santa sciita

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 28 novembre 2019) Dopo Kerbala, Najaf. Dopo Najaf, Nassiriya. Lairachena ha individuato ilesterno: l’. Una folla di manifestanti ha dato alle fiamme il consolatoianocittà, urlando “l’fuori dall’”. Il personale diplomaticoiano era stato evacuato prima dell’attacco. Secondo testimoni, le forze di sicurezza hanno usato lacrimogeni e pallottole vere per disperdere i dimostranti. Sei di loro sono morti e 50 sono stati feriti durante gli scontri. Dopo l’attacco,città è stato imposto il coprifuoco, il governatore di Najaf, Luay al-Yassiry, ha annunciato anche la chiusura degli uffici pubblici.Najaf è un luogo simbolo per gli sciiti. Ospita il mausoleo del primo imam, Ali, ed è terza dopo la Mecca e Medina per numero di pellegrini accolti ogni anno. A ...

