Il Napoli mostra i muscoli | il Mattino tra i Tifosi fa tappa ?a San Gregorio Armeno

Zazzaroni : De Laurentiis aiuti la squadra. Il Napoli ha dimostrato di non potercela fare senza la società : Insigne e compagni stanno camminando da soli, scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. “Sono soli, Insigne e compagni, poiché ancora in aperto contrasto col presidente. Soli, poiché anche parte della tifoseria, giustamente delusa dai risultati e da atteggiamenti incomprensibili, ha voluto marcare le distanze”. Un Napoli fragile, quello visto a San Siro, nonostante l’impegno e la buona volontà mostrati. “Ha messo in campo l’ansia, ...

Un mese senza vittorie. Il Napoli mostra timidi segnali di guarigione - ma gioca senza gioia : Era il 23 ottobre, a Salisburgo, quando il Napoli vinse 3-2 in Champions e conquistò l’ultima vittoria della stagione. Da allora, sei partite: cinque pareggi e una sconfitta a Roma. Che il Napoli fosse malato, lo si sapeva già. Malato dentro e fuori, considerata la condizione ambientale, con il clima di forte tensione tra i giocatori e la proprietà dopo l’ammutinamento. Il Napoli ha pareggiato a Milano 1-1 contro il Milan di Pioli. ...

Napoli - in mostra una scultura shock che raffigura Matteo Salvini che impugna una pistola e spara a mamma e figlio di colore : Una scultura che non può certo passare inosservata quella esposta a Napoli alla mostra Virginem = Partena, curata da Biancamaria Santangelo. La mostra è stata inaugurata qualche giorno fa alla galleria Nabi Interior Design di via Chiatamone. La scultura che sicuramente farà molto discutere è quella creata da Salvatore Scuotto ed è stata chiamata “La pacchia è finita”. La scultura raffigura Matteo Salvini che impugna una pistola e ...

La Ferrari ci mostra dove può arrivare il Napoli se non si fermano le ostilità : Ammutinamento 1 ad ammutinamento 2. Cosa succede quando non si guarda in faccia la realtà. Quando non si gestisce una situazione ad alta tensione e ci si illude che tutto magicamente possa tornare a posto. Parlare a nuora perché suocera intenda. Ovviamente le condizioni della Ferrari e del Napoli non sono sovrapponibili. Ma ci sono affinità, soprattutto nel concetto di fondo. Alla Ferrari è accaduto un imprevisto che nello sport, dove non ...

Verderami : il gap tra Serie A e Premier è atletico non tattico. Lo dimostra il Napoli di Ancelotti : Impossibile paragonare le partite di Serie A a quelle di Premier League, scrive Francesco Verderami (insolitamente prestato allo sport) sul Corriere della Sera. Due pianeti differenti, come ha dimostrato la partita di domenica tra Liverpool e Manchester City. La sfida di Anfield è stata simile ad uno spettacolo teatrale, con i giocatori del Liverpool che disegnavano geometrie in mezzo al campo e il pallone che lo attraversava da una parte ...

Apre a Napoli Orientasud : alla Mostra d’Oltremare : Si è aperta l’edizione 2019 di Orientasud, la manifestazione dedicata all’orientamento universitario, alla scienza, al lavoro, alla formazione e alle competenze che quest’anno ha spento le sue prime 20 candeline. Migliaia di giovani hanno preso d’assalto gli spazi della Mostra d’Oltremare dedicati alla kermesse che però ha dovuto attuare un cambio di programma a causa dell’allerta meteo diramata ieri dalla ...

Teotino : ”Stasera il Napoli deve dimostrare di avere qualcosa in più rispetto all’Atalanta - ma…” : Teotino: ma per quanto riguarda lo Scudetto ritengo che solo la Juventus possa buttarlo via Gianfranco Teotino ha risposto alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva, durante il “Microfono Aperto”, parlando tra le altre- anche del Napoli e del match che gli azzurri giocheranno questa sera al San Paolo contro l’Atalanta. Queste le parole di Teotino: SULLE LAMENTELE DI CONTE “Il discorso è abbastanza complesso ...

Piccinini : ”Il Napoli è indietro - Ancelotti dimostra lacune nella gestione delle partite” : Piccinini: è un problema di equilibrio e forse anche di rosa che non è all’altezza della Juve che continua ad investire al contrario del Napoli A Radio Sportiva è intervenuto il grande telecronista Sandro Piccinini che ha parlato -tra l’altro- del Napoli e di Ancelotti. Queste le parole di Piccinini: “Se il Milan deve lottare per salvarsi? Non esageriamo. La partita di ieri pone interrogativi grossi e imbarazzanti, ...

Napoli - Gigi D’Alessio difende Ancelotti : “ha sempre dimostrato il suo valore - diamogli tempo e nessuna colpa” : Gigi D’Alessio difende Carlo Ancelotti: il cantautore partenopeo spende delle belle parole per l’allenatore del suo Napoli Attualmente quarto in classifica, a 6 punti dalla Juventus ancora imbattuta, 5 dall’Inter e 3 dall’Atalanta che hanno perso una gara a testa, il Napoli si ritrova ai limiti della zona Champions, con Roma e Lazio pronte al sorpasso al primo passo falso. A tal proposito, di scivoloni ce ne sono già stati due ...