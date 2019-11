Il marito di Virginia Raggi | sconsolato su Facebook | Anche stanotte torni domani Raggi

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 28 novembre 2019) Da qualche settimana Andrea Severini ha attirato l'attenzione degli utenti del web per i suoi post ironici. Lui è il tecnico del suono di una importante radio romana ma, oltre questo, èsoprattutto ildiRaramente si mostra in pubblico e ancor più raramente parla di sua moglie ma ha scelto la via dei social per rispondere in modo ironico e anticonvenzionale alle tante critiche che piovono sul sindaco di Roma.Da qualche settimana la Capitale è entrata in clima elettorale eMatteo Salvini è sceso in piazza per proporre il suo programma elettorale. Le polemiche sulla “sindaca” di Roma sono sempre più accese e vibranti a causa dei tanti problemi che affliggono la Capitale, una delle città più belle del mondo. “#dimettiti” è l'hashtag lanciato dal “Capitano” qualche settimana fa su Twitter durante la sua visita al mercato di Torpignattara per promuovere ...

