Il governo della Tanzania non vuole che i giornali citino le fonti straniere

Open - i finanziatori della fondazione che hanno beneficiato di scelte del governo Renzi : dal gruppo Gavio alla lobby del tabacco : Erano tra i finanziatori della fondazione Open. E hanno beneficiato di alcune scelte del governo di Matteo Renzi. Sono alcuni degli imprenditori che nelle ultime ore hanno subito una perquisizione della guardia di finanza. L’inchiesta è quella sulla cassaforte che ha accompagnato l’ex premier durante tutta la sua ascesa: prima alla segreteria del Pd, poi a Palazzo Chigi. La stessa fondazione che metteva i soldi per la Leopolda, ...

Ex Ilva - stop a emendamento della Lega per reinserire lo scudo penale. Salvini : “governo bugiardo!” : L'emendamento della Lega per reintrodurre lo scudo penale per ArcelorMittal non è stato ammesso alla discussione in commissione Bilancio al Senato. La proposta, che porta la firma di Matteo Salvini, è stata giudicata estranea alla materia della commissione. Il leader del Carroccio ha attaccato pesantemente il governo sulla vicenda.Continua a leggere

Decreto Clima - primo ok al Senato : ora va alla Camera. Di Maio : “E’ il primo della storia”. Zingaretti : “Al governo per cambiare tutto” : Il Senato ha approvato il Decreto Clima con 136 sì, 93 no e due astenuti. Ora il provvedimento passa alla Camera. “Continuiamo a lavorare con impegno per rispettare il cronoprogramma” twitta il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. Il testo contiene, tra le altre cose, misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti Climatici e il miglioramento della ...

Venezia - Alessandra Moretti attacca Luca Zaia : "Mose cattedrale di ruggine - ecco il buongoverno della destra" : Alessandra Moretti si scatena contro il centrodestra per il disastro di Venezia. "In questa foto ci sono Galan e Zaia che esultano per il lancio del Mose", scrive in un post pubblicato con tanto di foto sul suo profilo Twitter, "il progetto nasce col governo Berlusconi nel 2003. Sono passati 16 anni

Gianfranco Rotondi scrive la data della crisi di governo : "Dopo il 15 maggio. Oppure...." : Augusto Minzolini nel suo retroscena sul Giornale del 13 novembre parla del rischio crisi del governo giallorosso e della possibilità di andare al voto. L'ex direttore del Tg1 cita Gianfranco Rotondi. "Chi non vuole correre brutti scherzi, scrive Minzolini, "deve rinviare la resa dei conti a dopo il

SCENARIO/ L'amo della Merkel per far cadere il governo Conte : La Germania cerca una sponda in Italia per contrastare la Francia. Ma alla Merkel servirebbe che ci fosse un Governo diverso dall'attuale

governo : Conte riceve presidente della Repubblica portoghese : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, per una colazione di lavoro. L'articolo Governo: Conte riceve presidente della Repubblica portoghese sembra essere il primo su CalcioWeb.

Sondaggi elettorali - tracollo della maggioranza : M5s sotto il 17% - precipita la fiducia nel governo : Il Sondaggio realizzato da Tecnè per l'agenzia Dire evidenzia la continua ascesa di Lega e Fratelli d'Italia, a cui fa da contraltare un tracollo delle forze di maggioranza: in calo il Pd, precipita il Movimento 5 Stelle. È in netto calo anche la fiducia degli elettori nel governo Conte 2: solo un italiano su quattro si fida dell'esecutivo.Continua a leggere

Lucia Borgonzoni - viaggio romano molto sospetto : con chi ha parlato della "squadra di governo" : Una "pizzata" misteriosa per Lucia Borgonzoni. Il Tempo ha pizzicato la candidata governatrice di Matteo Salvini e della Lega alla regione Emilia Romagna in un ristorante di Roma, con una significativa compagnia. Insieme a lei, scrive il quotidiano romano, c'era "un gruppetto di deputati del Carrocc

Ilva - Antonio Padellaro dalla Gruber alza bandiera bianca : "Cosa deve fare ora questo governo" : "Fate presto". Antonio Padellaro, ospite di Otto e mezzo, rispolvera idealmente un vecchio slogan, valido per ogni stagione politica italiana. Si parla di Ilva e l'editorialista del Fatto quotidiano, che pure è sponsor del governo giallorosso dopo la parentesi infausta (a suo dire) gialloverde, non

Nicola Zingaretti pronto a far cadere il governo : le tre tappe del Pd prima della crisi : Il governo giallo-rosso è agli sgoccioli. Nicola Zingaretti non ne può più, d'altronde - come riferiscono diversi ministri dem - "questo esecutivo non è in rodaggio, non è proprio mai partito". Il leader del Pd si ritrova sempre bastonato sia dagli alleati che dai suoi stessi compagni, o meglio, da

Manovra - plastic tax : il governo verso un prelievo dimezzato e un rinvio della misura : Continua la discussione sulla plastic tax: il governo starebbe pensando di ridurre la platea di prodotti soggetti a prelievo, insieme a una riduzione sull'entità dello stesso. Si starebbe ipotizzando un rincaro fra i 60 e i 40 centesimi al chilo, invece dell'euro attualmente previsto. In cantiere anche un possibile rinvio: da aprile a luglio 2020.Continua a leggere

Antonio Socci legge i segnali della "tempesta perfetta" in arrivo : "Il governo fa pena - andrà a casa" : Forse il poeta Cinquecentesco Francesco Berni prefigurava l' attuale esecutivo quando rappresentava umoristicamente quel cavaliere che, ricevuto un colpo che lo aveva diviso in due, non si era accorto di essere ormai deceduto e continuava ad agitare la spada: «Così colui, del colpo non accorto,/Anda

Pensioni ultima ora : incontro governo-sindacati - i temi della Uil : Pensioni ultima ora: continua il serrato confronto tra gli esponenti dell’esecutivo e le parti sociali avente ad oggetto la materia previdenziale. L’incontro è in programma oggi 4 novembre tra il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo e gli esponenti dei sindacati con l’obiettivo di raccogliere idee e proposte con cui intervenire in tema Pensionistico. Pensioni ultima ora, Proietti prima del confronto col governo Il sito ...