Il Giornale | il Napoli che ha giocato contro i più forti d’Europa non merita multe e

Il Giornale : Milan-Napoli derby polveriera. Chi perde si prepari ai danni dell’esplosione : “Milan-Napoli è diventato all’improvviso un derby polveriera, chi perde deve prepararsi ai danni provocati dall’esplosione”. Lo scrive Franco Ordine sul Giornale. Da un lato c’è il club di De Laurentiis alle prese con l’ammutinamento e le punizioni da infliggere ai rivoltosi, con Ancelotti, “in versione pompiere”, che “deve scovare qualche battuta delle sue per evitare che le ore del viaggio ...

Il Giornale : una frangia di ultras vuole punire i calciatori del Napoli per aver rotto il giocattolo : Il furto in casa di Allan e il danneggiamento dell’auto della moglie di Zielinski sono oggi anche sul Giornale. “Forse è una coincidenza o forse no, di certo è che le condizioni ambientali per gli azzurri sono arrivate al limite della sopportabilità”. Il quotidiano solleva il dubbio che i due episodi siano “una “vendetta” di una parte esagitata del tifo per l’ammutinamento avuto dalla squadra contro il club”. Ci ...

Il Giornale : Conte e i privilegiati rivoltosi del Napoli sono ingrati e scollati dalla realtà. Meglio Balotelli : Su Il Giornale, Benny Casadei Lucchi scrive che è molto Meglio Balotelli sia di Conte che dei rivoltosi del Napoli. In lui – e nel suo calcio furioso al pallone contro il razzismo – c’è più umanità e partecipazione alle cose terrene, alla vita di noi comuni mortali. Conte, assunto per un milione di euro al mese dalla sua azienda, le urla contro, ingrato, e la accusa di non acContentarlo. Il gruppetto di “rivoltosi ...

Il Giornale : il Napoli squadra con giocatori a durata limitata. Quasi mai una partita intera : Su Il Giornale, Riccardo Signori scrive della sconfitta del Napoli, ieri, all’Olimpico, ad opera della Roma di Fonseca. E’ come se Penelope si fosse trasferita a Napoli: fa e disfa i sogni di gloria della squadra, ma ora è più il disfare che il fare. Due rigori “hanno forse segnato definitivamente i sogni di gloria del Napoli”. Quello non assegnato a Llorente contro l’Atalanta e quello realizzato ieri da Veretout. Tra ...

Saviano - gip archivia la diffamazione a Cronache di Napoli : “Giornale vicino ai clan” : archiviata la posizione di Roberto Saviano, accusato di aver diffamato in un articolo del 2015 i quotidiani "Cronache di Napoli" e "Cronache di Caserta" per averli definiti vicini al clan. Secondo i giudici, le affermazioni dell'autore di Gomorra sono veritiere "nell'affermare la contiguità dei quotidiani ad ambienti camorristici".Continua a leggere

Giornale : Napoli-Atalanta sarà uno spartiacque importante in chiave scudetto : La favoletta che siamo all’inizio del campionato non regge più. La partita di oggi tra Napoli e Atalanta sarà uno spartiacque importante in chiave scudetto, scrive il Giornale. Qualcosa di importante, se non definitivo, verrà fuori stasera. Contrariamente a Gasperini, Ancelotti non sta passando un periodo felice, la media punti del Napoli è la più esigua degli ultimi 5 anni e i tifosi non esitano a manifestare le proprie perplessità. ...

Il Giornale : De Laurentiis - l’uomo senza diplomazia. Ha risanato il Napoli eppure i tifosi non lo amano : Su Libero Franco Ordine scrive di Aurelio De Laurentis. Dice che il presidente del Napoli “è uno di quei personaggi che, se non ci fossero, bisognerebbe inventarli”. Ha raccolto il Napoli dalle ceneri del fallimento, lo ha reso un rivale della Juve. In più, i conti del club sono in ordine. “Ha una spina in gola: non riscuote la stima e la riconoscenza della sua tifoseria che lo accusa di non aver ancora vinto un trofeo e di ...