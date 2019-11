Il caso della domanda “reazionaria” sul Sessantotto nel quiz della Regione Lazio

Calciomercato - esplode il caso Chiesa a Firenze - ora è guerra tra Juve e Inter per acquistare il forte attaccante della nazionale : esplode a Firenze il caso Chiesa. Il forte giocatore della nazionale è arrivato molto stanco dagli impegni in azzurro e Montella ha preferito tenerlo in panchina per tutti i ’90 minuti della partita persa con il Verona. Montella ha fatto più volte riscaldare Federico Chiesa ma il giocatore non è mai entrato. Sembra che il giocatore abbia detto al tecnico di non sentirsela di scendere in campo e che preferiva non essere utilizzato. ...

caso Pamela - le motivazioni della Corte D'Assise : "Oseghale voleva rapporto non protetto - lei ha reagito" : "Era stordita da eroina, l'assassino ha abusato suo stato". I resti della ragazza romana, allontanatasi da una comunità di Corridonia, furono ritrovati in due trolley vicino Macerata. L'uomo è stato condannato all'ergastolo

Matteo Salvini - archiviata l’indagine per il caso della Alan Kurdi dal Tribunale dei ministri : Il Tribunale dei ministri, accogliendo la richiesta della Procura di Roma, ha archiviato l’indagine che vedeva indagato l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per abuso d’ufficio e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Alan Kurdi della ong Sea Eye del 3 aprile 2019. archiviata anche la posizione del prefetto Matteo Piantedosi, capo di gabinetto del Viminale. La nave della Ong tedesca soccorse al largo della Libia 64 migranti ...

caso Loris Stival : Veronica Panarello - il momento della verità è arrivato : Oggi c’è grande attesa per la possibile condanna definitiva in Cassazione di Veronica Panarello, la donna di Santa Croce Camerina accusata di aver ammazzato il figlio Loris e già condannata nei primi due gradi di giudizio. Il legale della presunta assassina si è opposto alla richiesta di 30 anni di reclusione fornendo motivazioni in merito. “La ragione non è un lume, ma un lumicino. Noi solo questo abbiamo per entrare e procedere nelle tenebre. ...

Casinò online - il punto sul caso della spesa registrato ad ottobre : Periodo difficile per i Casinò telematici, che da molti anni a questa parte avevano abituato gli amanti e gli analisti

Il caso Ilva della nostra politica estera si chiama Tripoli : Novecento chilometri a sud di Taranto c’è quello che per la politica estera italiana è l’equivalente del caso Ilva, nel senso che tutti sanno che c’è una crisi in corso, tutti sanno che le conseguenze saranno orrende e tutti aspettano che la crisi si risolva da sola per un miracolo inaspettato di qu

La procura di Agrigento ha iscritto Matteo Salvini nel registro degli indagati per il caso della nave Open Arms di agosto : La procura di Agrigento ha iscritto l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini nel registro degli indagati per il caso della nave Open Arms dello scorso agosto, con l’accusa di sequestro di persona e omissione d’atti d’ufficio, come era stato nel caso Diciotti. L’indagine

caso Elmas - il CT della Macedonia attacca : ”Società poco corretta” : Caso Elmas, il CT della Macedonia attacca: ”Società poco corretta”. L’allenatore non è d’accordo con la decisione di ADL Ultime notizie Calcio Napoli – Le acque in casa Napoli continuano ad essere agitate. L’ultimo Caso a far discutere è stato quello delle dichiarazioni non autorizzate (causa silenzio stampa in vigore) che ha rilasciato Eljif Elmas […] Leggi tutto L'articolo Caso Elmas, il CT della ...

L’esecuzione della condanna a morte di Rodney Reed - un uomo al centro di un controverso caso di omicidio in Texas - è stata sospesa a tempo indeterminato : L’esecuzione della condanna a morte di Rodney Reed, un uomo al centro di un controverso caso di omicidio in Texas (Stati Uniti), è stata sospesa a tempo indeterminato. Lo ha deciso ieri la Corte di Appello del Texas, ordinando al

caso Cucchi - la lettura della sentenza di condanna ai carabinieri : Fonte foto: La PresseCaso Cucchi, la lettura della sentenza di condanna ai carabinieri 1Sezione: Cronache Persone: Stefano Cucchi

caso Lisa Gabriele - sarà riesumata la salma della ragazza morta soffocata : sarà riesumata in cerca di DNA la salma di Lisa Gabriele, la 22enne trovata morta nelle campagne di Montalto Uffugo (Cosenza), nel 2005. A far riaprire il Caso una lettera anonima: "Sono un poliziotto onesto della Stradale. Per troppo tempo sono stato costretto al silenzio dalla paura. Parlo di Lisa Gabriele, morta a 22 anni per la sola colpa di essersi innamorata di un delinquente che veste la mia stessa divisa”.Continua a leggere

caso Cucchi - il giorno della verità : attese due sentenze per carabinieri e medici : Oggi, giovedì 14 novembre, viene definito nell'aula bunker di Corte d'Assise a Rebibbia il processo a cinque militari dell'Arma per il pestaggio avvenuto in caserma. Ma è anche il giorno dell'esito, per la terza volta in una Corte d'Appello, del procedimento contro cinque medici...

"Istigazione al suicidio" : il caso della professoressa Alessandra Giordano : La Procura ha richiesto il rinvio a giudizio per istigazione al suicidio per Emilio Coveri, presidente dell'associazione...