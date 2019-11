I tifosi del Malmoe prima sfregiano e poi incendiano la statua di Ibra

Mirror : 5 tifosi del Napoli fermati per disordini prima della partita col Liverpool : Il Mirror riporta di cinque tifosi del Napoli arrestati per disordini fuori allo stadio di Anfield prima della partita del Liverpool. La polizia ha confermato che i cinque uomini, arrestati con l’accusa di una serie di reati tra cui il disordine violento e oltraggio a pubblico ufficiale sono in stato di fermo Tre uomini, di 29, 31 e 45 anni, sono stati arrestati con l’accusa di oltraggio, mentre un uomo di 30 anni é stato arrestato ...

tifosi aggrediscono l'a.d. del Catania. Rinviata la partita. La società : "Atto vergognoso" : L’amministratore delegato dal Calcio Catania, Pietro Lo Monaco, è stato colpito da alcuni Tifosi etnei, che contestano la gestione della società, mentre si trovava sul traghetto che collega Messina e Villa San Giovanni.Lo Monaco si stava recando a Potenza per seguire la gara valida per gli ottavi di finale della Coppia Italia di Serie C. Partita che il Catania non disputerà: la squadra rientra a Catania.La ...

tifosi aggrediscono ad del Catania Lo Monaco : L'amministratore delegato del Catania, Pietro Lo Monaco, e' stato vittima di un'aggressione da parte di ultras etnei a bordo del traghetto

Milano - saluti romani e fumogeni : gli ultrà della Dinamo Zagabria in corteo paralizzano la città. Scontro a San Siro : 12 tifosi feriti - anche un 14enne : Pomeriggio ad alta tensione a Milano per colpa dei circa 3mila tifosi della Dinamo Zagabria che hanno attraversato Milano in un corteo diretto allo stadio San Siro per la partita di Champions...

Atalanta-Dinamo Zagabria - tensione prima del match : feriti tre tifosi : Attesa per la giornata di Champions League, si gioca un turno fondamentale valido per la fase a gironi, in campo Atalanta e Dinamo Zagabria, ultima chance per la squadra di Gasperini che deve conquistare i tre punti. Nel frattempo tensione prima del match, nel dettaglio tre tifosi dell’Atalanta sono rimasti feriti fuori dallo stadio San Siro, alta tensione per gli scontri con la tifoseria della Dinamo Zagabria. Come appreso dalla ...

tifosi Atalanta feriti prima della gara : 21.00 Tre Tifosi dell'Atalanta sono rimasti feriti durante uno scontro avvenuto con un gruppo di ultras della Dinamo Zagabria attorno allo Stadio 'Meazza' di Milano,prima della partita di Champions League. Secondo quanto riferito dalla polizia, le condizioni dei feriti non sono gravi. I circa tremila Tifosi croati si sono radunati all'Arco della Pace, per sfilare in corteo con striscioni e fumogeni fino allo stadio, sotto il controllo delle ...

Tuttosport : tifosi del Torino pronti a una class action contro la società : Tuttosport ritorna sulla denuncia dei tifosi del Torino secondo cui la società avrebbe venduto biglietti agli ultras dell’Inter nel settore riservato ai sostenitori granata. Gli abbonati di quel settore, la curva Primavera, famiglie e bambini compresi, sono pronti a far valere il loro diritto ad essere in sicurezza. L’avvocato Pierluigi Marengo, ex presidente del Torino ha detto «Insieme ad altri colleghi avvocati granata, che mi hanno ...

Il Torino torna sui suoi passi : il Filadelfia chiude di nuovo le porte ai tifosi : Il Torino non vince contro l’Inter, si apre la contestazione e si chiudono di nuovo le porte del Filadelfia. L’allenamento di oggi in vista della partita contro il Genoa si svolgerà a porte chiuse. Senza tifosi. Dopo appena diciassette giorni, dunque, il Torino torna sui suoi passi. Solo l’8 novembre scorso Mazzarri aveva promesso il ritorno all’allenamento aperto ogni lunedì dopo la partita. Scrive La Stampa: “Il ...

tifosi della Juve in rivolta - monta la polemica social : “Lecce-Cagliari rinviata - a Perugia invece…” [GALLERY] : Il posticipo di Serie A di ieri sera tra Lecce e Cagliari non si è giocato. La partita è stata rinviata a questo pomeriggio (ore 15). La pioggia incessante e copiosa caduta sul Via del Mare molto prima del match, e che sarebbe proseguita per tutta la durata in maniera altrettanto abbondante, ha fatto propendere l’arbitro verso la decisione di non farla disputare. Tre sopralluoghi del direttore di gara Mariani con i due capitani, ...

Partita rinviata per maltempo : "I tifosi del Lecce ospitano in casa gli ultrà del Cagliari in trasferta" : Dopo il lungo viaggio, la beffa della Partita rinviata per pioggia. Ma in supporto dei caglaritani arrivano i salentini. "Un bel gesto dopo una serata buia e di maltempo" spiega il patron del Lecce

Milan - Kessie e Biglia allo smartphone poco prima del match col Napoli : la rabbia dei tifosi : L'ultima polemica dei tifosi del Milan contro i calciatori si scatena su Twitter, a seguito delle immagini diffuse da Sky Sport dallo spogliatoio rossonero. E non importa se tali fotogrammi, pur diffusi a pochi minuti dall'inizio del match, risalgono a un'ora prima del fischio d'inizio. La rabbia de

