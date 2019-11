I genitori provano a mentire | i figli li sbugiardano | “Stiamo tutto il giorno col

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 28 novembre 2019) Fermi tutti! Qualcuno lo ha fatto. Qualcuno ha sbugiardato noi. Noi che, per fare bella figura di fronte ad estranei, giuriamo e spergiuriamo che: i nostriilsui telefonini e i tablet? Mai! La nostra famiglia è differente. Ci sono le regole! In casa nostra si parla. I ragazzi al massimo li usano tre ore e poi nulla più. Sì, come no. Tutte fregnacce. E adesso ènero su bianco. Grazie ad una ricerca condotta dalla Bocconi insieme all’associazione Impara Digitale. Ne parla oggi il Corriere della Sera. 1499 gli studenti intervistati, 848 i, 80 i consigli di classe, 134 gli insegnanti. Oltre 600mila le risposte cheuna volta e per tutte noi mamme e anche i nostri consorti papà. E che costringono anche la scuola a fare marcia indietro su un’altra fregnaccia che aveva preso piede ultimamente: quella della scuola digitale. Per ...

