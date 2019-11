I carabinieri di Milano hanno sequestrato 2 quintali di granchi cinesi vivi

Milano - uomo accoltellato da ergastolano che nel '79 uccise tre carabinieri : Dramma sfiorato nella sera di ieri 9 novembre a Milano, precisamente in un ascensore dell'ospedale San Raffaele, dove un pregiudicato di 60 anni, Antonio Cianci, ha aggredito a coltellate un 79enne che ora si trova ricoverato in gravi condizioni presso lo stesso nosocomio. L'anziano comunque non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto riportano i media locali e nazionali, pare che il malfattore volesse rapinare l'anziano, che però ha ...

Milano - Antonio Cianci killer in permesso premio accoltella un uomo in un parcheggio. Quei tre carabinieri assassinati quarant’anni fa : L’autore del gesto è Antonio Cianci, che nel 1979 aveva ucciso tre carabinieri a Melzo. L’aggressione all’ospedale San Raffaele: il ferito è grave ma non in pericolo di vita

Milano - ergastolano in permesso premio accoltella un uomo in un parcheggio. È Antonio Cianci - nel 1979 uccise tre carabinieri Foto : Un uomo di 79 anni è stato ferito con una coltellata alla gola mentre si trovava nel parcheggio sotterraneo dell'ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono gravi, ma non...

Milano - ergastolano in permesso premio accoltella un uomo in un parcheggio. È Antonio Cianci - nel 1979 uccise tre carabinieri : Un uomo di 79 anni è stato ferito con una coltellata alla gola mentre si trovava nel parcheggio sotterraneo dell'ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono gravi, ma non...

Milano - ergastolano in permesso premio accoltella un uomo in un parcheggio : nel 1979 uccise tre carabinieri : Un uomo di 79 anni è stato ferito con una coltellata alla gola mentre si trovava nel parcheggio sotterraneo dell'ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono gravi, ma non...

Milano - detenuto in pemesso premio accoltella un uomo in un parcheggio : nel 1979 uccise tre carabinieri : Un uomo di 79 anni è stato ferito con una coltellata alla gola mentre si trovava nel parcheggio sotterraneo dell'ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono gravi, ma non...

Milano - carabinieri stroncano rete di truffatori legati al clan Contini. Ecco come funzionava il raggiro : Un business che poteva fruttare anche 200mila euro a settimana, come spiegato da uno degli indagati in un’intercettazione telefonica. E’ quanto emerso dalle indagini sul sistema di truffe agli anziani che faceva capo al clan camorristico dei Contini e sul quale ha fatto luce l’inchiesta partita da Milano e poi trasferita per competenza territoriale alla Procura di Napoli, guidata dal procuratore Giovanni Melillo. L’indagine, culminata oggi in 51 ...

Milano : chiede aiuto ai carabinieri e poi si scaglia contro loro - arrestato : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - chiede aiuto ai carabinieri, a cui dice di essere stato picchiato, ma dopo il loro intervento e quello del 118 si scaglia contro un militare. E' successo in via Scanini a Milano dove un cittadino marocchino di 39 anni e regolare sul territorio, intorno alle 2.15 di ques

Milano : rapina in centro scommesse - 4 arresti dei carabinieri : Milano, 8 ott. (AdnKronos) - Arrestati due giorni fa a Cesano Boscone dai carabinieri della Compagnia di Corsico quattro uomini, tutti censurati, tra i 28 ed i 56 anni, autori di rapina ai danni di un centro scommesse di Magenta (Milano). I fatti risalgono a sabato sera, quando gli arrestati, intorn

Milano : rapina in centro scommesse - 4 arresti dei carabinieri : Milano, 8 ott. (AdnKronos) – Arrestati due giorni fa a Cesano Boscone dai carabinieri della Compagnia di Corsico quattro uomini, tutti censurati, tra i 28 ed i 56 anni, autori di rapina ai danni di un centro scommesse di Magenta (Milano). I fatti risalgono a sabato sera, quando gli arrestati, intorno alle 21, si fanno consegnare dal titolare 6mila euro dopo aver sparato due colpi d’arma al soffitto.Su segnalazione dalla ...