Hong Kong | Trump firma legge a favore delle proteste | sanzioni se si violano diritti

Hong Kong - polizia entra nel Politecnico. Scontro Usa-Cina per la legge firmata da Trump : Donald Trump ha firmato la legge varata dal Congresso americano che sostiene le proteste per la democrazia a Hong Kong. Dura la replica del governo che ha espresso "forte rammarico" per la firma dell'Hong Kong Human Rights and Democracy Act. Intanto la polizia è entrata nella sede del Politecnico occupato dai manifestanti e sotto assedio delle forze dell'ordine da 11 giorni.Continua a leggere

Trump firma legge pro manifestanti Hong Kong. Cina accusa : «Sinistre intenzioni» : Il presidente americano ha firmato due provvedimenti a sostegno dei manifestanti di Hong Kong. Dura reazione del governo cinese. Più difficile il cammino dell’accordo commerciale tra i due paesi

Trump per rispetto diritti umani a Hong Kong - la Cina minaccia dure contromisure : La polizia di Hong Kong ha avviato la bonifica del Politecnico, sotto l’estenuante assedio negli ultimi 11 giorni. Il campus, nel mezzo dei violenti scontri tra manifestanti e polizia, era diventato un fortino degli attivisti. Le operazioni sono scattate dopo che l’ateneo aveva fatto ispezioni per due giorni, rinvenendo solo una giovane in stato di disagio fisico e psichico. Secondo i media, questa mattina uno degli ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : l’Italia punta in alto con l’inseguimento a squadre : Il velodromo di Hong-Kong è pronto per ospitare la terza tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019 in programma da oggi, giovedì 28 novembre, a domenica 1 dicembre. La rassegna intercontinentale cinese sarà l’ennesima chance per i nostri azzurri di andare a caccia di punti fondamentali per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’obiettivo azzurro sarà quello di salire nuovamente sul podio internazionale con le due ...

Hong Kong - al via "bonifica" Politecnico : 7.00 La polizia di Hong Kong è entrata nel Politecnico, tenuto sotto assedio negli ultimi 11 giorni. Il campus, teatro di violenti scontri tra manifestanti e polizia, era diventato un fortino degli attivisti pro-democrazia. Secondo i media, stamane uno degli "irriducibili" ha detto che ci sarebbero nascoste all'interno della struttura poco meno di 20 persone. L'operazione è scattata dopo due giorni di ispezioni dell'ateneo, che hanno portato ...

Borsa Hong Kong apre a -0 - 71% : 04.25 La Borsa di Hong Kong apre la seduta in brusca correzione dopo la firma del presidente Usa Donald Trump all'"Hong Kong Human Rights and Democracy Act", il pacchetto di misure a sostegno delle proteste in corso da oltre 5 mesi nell' ex colonia, alimentando le incertezze sulla 'fase uno' dell'accordo sul commercio tra Usa e Cina. L'Hang Seng cede lo 0,71% a 26,763.63. Poco mosse e in calo Shanghai (-0,83 punti a 2.902,36 punti) e Shenzhen ...

Cina : ad Hong Kong si manifesta nella pausa pranzo - sit-in in vari distretti : Lo scontro tra polizia e manifestanti, a ridosso delle votazioni, si è fatto sempre più violento nei giorni scorsi. Nelle votazioni i democratici hanno fatto il pieno, con buona pace della governatrice Lam che si è espressa in proposito. Oggi le manifestazioni non si sono fermate, ma dall'università di Polyu i funzionari si pronunciano su una probabile fine dell'assedio. Le manifestazioni nella giornata di oggi È ancora tensione costante in ...

Il Pd dà voce al dissidente Wong Anche Hong Kong spacca il governo : Non solo manovra, ex Ilva, Alitalia e Mes. Tra i dossier più controversi sul tavolo del governo si aggiungono Hong Kong e Cina. Due appuntamenti in agenda possono far saltare il banco Segui su affaritaliani.it

Hong Kong - il leader pro-democrazia Joshua Wong al Fatto.it : “Io privato di ogni libertà - ma abbiamo smascherato menzogne del sistema” : È stato la faccia del Movimento degli Ombrelli del 2014 e oggi è ancora una delle figure più carismatiche dei pro-democrazia che stanno sconvolgendo Hong Kong dalla scorsa primavera. Joshua Wong, segretario 23enne del partito Demosisto, è già stato in carcere per il suo attivismo ma non ha mai smesso di combattere per i diritti democratici e per l’indipendenza dell’ex colonia inglese. A Ilfattoquotidiano.it, dopo il successo dei Democratici alle ...

ELEZIONI Hong KONG/ 'Trump debole e fronte interno - Pechino sta vincendo la partita' : Il fronte anti-cinese stravince le ELEZIONI locali conquistando il 90%. Adesso Pechino guarderà al voto di Taipei e al possibile impeachment

Il Papa molla Hong Kong : “Non so valutare” : Erano attese le parole del Papa su Hong Kong e non c’era occasione migliore del viaggio di ritorno dalla trasferta in estremo oriente. Francesco non ha eluso l’argomento, anche se si è guardato bene dal dare un suo parere rispetto alla violenta battaglia tra i manifestanti per la democrazia e i gera

Trump più vicino alla pace con Xi sui dazi - ma entra a gamba tesa su Hong Kong : Nel giorno in cui Stati Uniti e Cina sembrano più vicini che mai a una pace commerciale, Washington apre il fronte Hong Kong con il pubblico sostegno di Donald Trump ai manifestanti.Una telefonata tra il segretario del Tesoro americano Steve Mnuchin e il vicepremier cinese Liu He sembra aver sbloccato la situazione sulla cosiddetta ‘fase uno’ dell’accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina. Nel corso della conversazione ...

L’ondata democratica di Hong Kong coglie di sorpresa Pechino : Dopo il successo elettorale, il movimento civico deve scegliere se continuare ad attaccare il sistema o consolidare le conquiste politiche ottenute. Leggi