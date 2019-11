Heather Parisi vittima di violenza Pippo Baudo | “Mi dispiace molto”

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 28 novembre 2019)dice la sua sulle violenze subìte da: “Non me ne sono accorto” Circa dieci giorni faè stata ospite da Barbara d’Urso a Live. E la donna di origini americane, in quella circostanza, ha ammesso di aver subìto violenze da un suo ex per ben 7 anni, non volendo però fare il suo nome. E su tutta questa faccenda anchesi è pronunciato, non nascondendo un certo suo stupore. Difatti quest’ultimo, al settimanale Oggi, ha rivelato di essere molto dispiaciuto per quello che è successo a, asserendo: “Ho sempre vistocon il sorriso, con energia e tanta voglia di lavorare…Non mi sono mai reso conto che avesse problemi…Mimolto per quello che le è successo…” Insommaha sempre visto la donna felice e spensierata. E proprio per questa ragione che appena ...

heather_parisi : Caro @beppe_grillo far fare il pesce in barile a @luigidimaio su #HongKong e su @joshuawongcf non è solo da vigliac… - heather_parisi : Per tutti coloro che hanno ancora dubbi da che parte sta la gente di #hongkong ieri abbiamo votato e il risultato è… - heather_parisi : Per alcuni il silenzio è un vuoto da riempire ad ogni costo. Per me il silenzio è come un incantesimo. Ma, come tu… -