Happy Thanksgiving | cosa si festeggia nel giorno del Ringraziamento

(Di giovedì 28 novembre 2019) LA GIORNATA1621PELLEGRINIANCHE GLI INDIANII PRESIDENTIIL NOME DEL TACCHINOMENUDA DOVE VIENE IL TACCHINOPARATA E TRADIZIONITutti intorno a un tavolo, seduti in famiglia, pronti a ringraziare a turno per quanto hanno avuto durante l’anno. Negli Stati Uniti ildelè una delle feste più importanti dell’anno, quella che apre la stagione del Natale. Cade l’ultimo giovedì di novembre e quest’anno è il 28, particolarmente vicino alla fine del mese. Le sue origini sono legate all’arrivo dei padri pellegrini e all’incontro con i nativi americani. Una storia spesso raccontata solo dal lato di chi scese dal Mayflower. La festa ha origini cristiane, ma si è universalizzata dopo che Abramo Lincoln la rese ufficiale in piena Guerra di Secessione. Adesso si mangia il tacchino e si ringrazia per le cose buone della propria vita, in attesa di uscire a fare spese ...

