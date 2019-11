Guglielmo Mollicone | il papà di Serena colpito da un infarto | ricoverato in rianimazione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 novembre 2019) Restainall’ospedale di Frosinone,, il padre di, la studentessa di Arce uccisa nei primi giorni di giugno 2001 e il cui corpo fu ritrovato abbandonato tra i rifiuti in un bosco dell’Anitrella. L’uomo, che si è sentito male all’alba di mercoledì, è stato operato per un: le sue condizioni, a quanto pare, sarebbero molto delicate e la prognosi resta riservata. Il malore di, 71 anni, è arrivato a pochi giorni dall’apertura del processo – subito rinviato a causa di un difetto di notifica –per i 5 indagati per l’omicidio di sua figlia, vale a dire l’ex maresciallo dei carabinieri di Arce Franco Mottola, la moglie, il figlio Marco, e altri due carabinieri. L’udienza preliminare è stata rinviata al 15 gennaio, quando il gup di Cassino dovrà decidere se procedere con il rinvio a giudizio o ...

radioadina : RT @chilhavistorai3: Guglielmo Mollicone ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di #Frosinone. Il padre di Serena, che da anni si ba… - infoitinterno : Arce, Guglielmo Mollicone colpito da infarto, è grave - infoitinterno : Guglielmo Mollicone ricoverato in ospedale: il papà di Serena in gravi condizioni -