Guendalina Tavassi replica alla figlia | ma lei rincara la dose | Non sarai mai

Guendalina Tavassi accusata dalla figlia Gaia : “Sei brava solo con gli altri tuoi figli” : Dopo le accuse della figlia di Heather Parisi, ecco che scoppia un altro scandalo famigliare via social. Le protagoniste, stavolta, sono Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello vista anche a Tale e Quale Show, e la sua primogenita Gaia Nicolini. Quest’ultima ha lanciato pesanti frecciatine alla madre, per mezzo di Instagram Stories. Il messaggio di Gaia Nicolini contro mamma Guendalina Tavassi Il caso ...

Guendalina Tavassi - la figlia Gaia la attacca : ‘La verità viene a galla’ : Non solo la figlia di Heather Parisi, ma anche la primogenita di Guendalina Tavassi, ex Grande Fratello, ha qualcosa da dire a sua madre. Lo sfogo avviene sui social, nelle Instagram story per la precisione. Qui Gaia Nicolini, nata dal matrimonio della Tavassi con Remo Nicolini, lancia una serie di accuse contro la gieffina. Nella prima chiama in causa Barbara d’Urso (che chissà non decida di approfondire la questione nei suoi programmi) ...

Barbara d’Urso - figlia di Guendalina Tavassi furiosa : “Chiedile di me!” : Pomeriggio 5 Barbara d’Urso, appello dalla figlia di Guendalina: “Chiedile dove sono!” In queste ultime ore Guendalina Tavassi è finita nell’occhio del ciclone per via di alcune esternazioni fatte su instagram da sua figlia Gaia. Difatti quest’ultima ha pubblicato sul social fotografico alcuni post al vetriolo contro sua madre che hanno ovviamente scatenato un incredibile putiferio mediatico. Cosa ha scritto? La ...

“Sei nudo!”. Guendalina Tavassi riprende il marito sul letto - e lui… Il siparietto trashhot è servito : siparietto hot-trash in ‘casa’ Tavassi-D’Aponte. Mentre si trova in vacanza a Tenerife insieme al marito Umberto D’Aponte, l’ex gieffina è stata investita da un polverone mediatico provocato dalla figlia Gaia. Le due sui social sono apparse sempre molto unite, un bellissimo esempio di famiglia allargata, spesso insieme anche durante le numerose vacanze della madre. Quest’estate, per esempio, Gaia è comparsa nelle foto delle vacanze estive ...

“Brava mamma? Ora parlo io”. Il post choc di Gaia - la figlia di Guendalina Tavassi : l’accusa è pesantissima : Arriva come un fulmine a ciel sereno l’ennesimo scontro tra madre e figlia. Dopo il recente battibecco che ha visto protagonista Jacqueline, la figlia di Heather Parisi, dopo l’ospitata al Live Non è la D’Urso insieme ai figli gemelli avuti dall’attuale merito, l’imprenditore Umberto Maria Anzolin, è la volta di un’altra figlia ‘vip’. Gaia Nicolini, la figlia di Guendalina Tavassi, ha pubblicato messaggio al veleno contro la madre taggando, ...

Guendalina Tavassi accusata dalla figlia : Per anni ti sei finta una brava madre : Duro attacco di Gaia Nicolini alla madre Guendalina Tavassi: la figlia della ex gieffina, nata dal matrimonio con Remo Nicolini, l’ha accusata di aver sempre finto di essere una brava mamma, almeno con lei. Le accuse della giovane arrivano direttamente dal suo profilo Instagram dove, con una serie di “storie” che ricalcano quanto fatto giorni addietro dalla figlia di Heather Parisi, Gaia ha fatto sapere che i suoi rapporti con la madre non sono ...

Guendalina Tavassi nel mirino della figlia Gaia : 'La verità viene a galla' : Guendalina Tavassi in queste ore è stata duramente attaccata per il suo modo di fare. La critica non è arrivata dai soliti leoni da tastiera, ma da Gaia, ovvero la primogenita della showgirl romana. L'adolescente è stata la sua prima figlia, avuta a soli 17 anni con Remo. Dopodiché la donna è convolata a nozze nel 2013 con Umberto D'Aponte. Dall'unione tra Guendalina e Umberto sono nati altri due figli: Chloe e Salvatore. Gaia è letteralmente ...

Guendalina Tavassi - la prima figlia attacca : pesanti critiche alla madre : Guendalina Tavassi, la prima figlia Gaia la attacca frontalmente: “Sono stata troppo buona ma la verità viene a galla. Ti sei nascosta per anni” Guendalina Tavassi finisce nel mirino. E stavolta non degli haters, ma di sua figlia Gaia, la primogenita avuta a 17 anni da Remo. Su Instagram l’adolescente ha attaccato frontalmente la showgirl, […] L'articolo Guendalina Tavassi, la prima figlia attacca: pesanti critiche alla ...

“È la tua unica cosa naturale”. E Guendalina Tavassi diventa una furia : Nata il 1 gennaio 1986, Guendalina Tavassi, è nota per aver partecipato all’undicesima edizione del Grande Fratello, il reality televisivo di punta di Canale 5 che le ha dato la popolarità. Romana doc, ha fatto discutere tanto per via del suo carattere forte e deciso – si è contraddistinta per non avere peli sulla lingua e per la sua storia personale; un temperamento fumantino che ancora oggi sfoggia, nelle vesti di opinionista nei programmi ...

“Atomica!”. Guendalina Tavassi senza freni - il vestito è stretto e le forme esplodono : Una cosa è certa, quando Guendalina Canessa decide di scendere in campo ce n’è davvero per poche. Gli anni avanzano ma la sua bellezza resta unica, congelata nella dimensione della perfezione. Così la pensano i molti. Così la pensano in suoi numerosi fan che attendono, giorno dopo giorno, uno scatto della bellissima Guendalina. E l’attesa non è stata vana, si perché Guendalina Canessa si è presentata con un outfitt da urlo. Sempre autoironica, ...

Guendalina Tavassi per la festa di compleanno della figlia sceglie il tema Pamela Prati : Guendalina Tavassi ha organizzato la festa di compleanno per la figlia Chloe, il tema scelto non sono i personaggi dei cartoni animati ma bensì la showgirl Pamela Prati che a qaunto pare la piccola avrebbe un debole per la showgirl. La bimba ha scelto di festeggiare il suo compleanno con un party a tema “Pamela Prati”. Desiderio esaudito, la figlia di Guendalina Tavassi ha avuto la festa che desiderava. E c’è tutto ciò che una bimba possa ...

Guendalina Tavassi festa di compleanno per la figlia a tema di Pamela Prati : La figlia di Guendalina Tavassi Chloe ha un debole per Pamela Prati. La bimba ha scelto di festeggiare il suo compleanno con un party a tema “Pamela Prati”. Desiderio esaudito, la figlia di Guendalina Tavassi ha avuto la festa che desiderava. E c’è tutto ciò che una bimba possa desiderare: l’angolo del trucco di Pamela Prati, l’angolo dei selfie di Pamela Prati, il trono per le foto di Pamela Prati, naturalmente. Le ...

Guendalina Tavassi - ex Gf - organizza una festa per la figlia Chloe : il tema è Pamela Prati : Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare della scelta di Guendalina Tavassi d'incentrare il compleanno della figlia su una tematica non molto adatta ai bambini. L'ex concorrente del Grande Fratello, infatti, ha deciso di organizzare un party per i sei anni della sua Chloe e la guest star è stata Pamela Prati. La showgirl, che nei mesi scorsi è stata al centro dell'attenzione per il presunto matrimonio con l'inesistente Mark Caltagirone, ...