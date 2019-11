Grey' s Anatomy 16 | Borelli sul finale invernale | ' Tutti i personaggi sono in pericolo'

Grey’s Anatomy 16 - Maggie Pierce : la teoria shock sul suo futuro : Anticipazioni Grey’s Anatomy 16: Maggie Pierce cadrà nella spirale dell’alcol? La prima parte della sedicesima stagione di Grey’s Anatomy ha messo a dura prova il personaggio di Maggie Pierce. La sorella minore di Meredith Grey ha infatti affrontato una serie di sfide sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Dopo la fine della relazione con Jackson Avery, la dottoressa ha dovuto fare i conti con la nuova fiamma del ...

Come la terza stagione di Station 19 interagirà con Grey’s Anatomy 16 : nuova programmazione e prime anticipazioni : Il finale autunnale di Grey's Anatomy 16 ha aperto la strada al debutto della terza stagione di Station 19, lo spin-off del medical drama dedicato ai pompieri di Seattle: l'ultima scena dell'episodio 16x09, infatti, ha visto un'auto schiantarsi sul tetto del bar di Joe, dove medici e vigili del fuoco stavano bevendo alla fine di una giornata difficile. Il tutto in un episodio già connotato da una trama crossover, che segnerà l'inizio della ...

Grey’s Anatomy diventa sexy : Ellen Pompeo Al Grey Sloan Memorial Hospital le stagioni scorrono ormai senza grandi slanci. Se si escludono gli “episodi catastrofe”, nei quali i medici si trovano a fronteggiare le conseguenze di qualche disastro naturale, quelli di Grey’s Anatomy cominciano a somigliare sempre più gli uni agli altri, privi di quella passione e di quel pathos che la morte del dottor Derek Shepherd ha cancellato definitivamente. Ma, ...

Grey’s Anatomy 16 - Gianniotti su Meredith e DeLuca : “Non è finita!” : Anticipazioni Grey’s Anatomy 16, Gianniotti: “C’è ancora tanto da dire sui MerLuca!” L’ultima puntata di Grey’s Anatomy dell’anno ha portato in scena una quantità enorme di storyline che verranno affrontate solo a partire dal 23 gennaio. Tra le tante novità, quella che ha maggiormente stupito i telespettatori del Medical-Drama riguarda l’ormai conclamata crisi tra Meredith Grey ed Andrew DeLuca. ...

Grey's Anatomy 16 anticipazioni americane : Alex e Jo potrebbero diventare presto genitori : La prima parte della sedicesima stagione di Grey's Anatomy, in onda sulla ABC, si è conclusa giovedì 21 novembre con un clamoroso cliffhanger che ha messo a rischio l'incolumità di Jackson Avery e Ben Warren. Benché l'attenzione dei telespettatori si sia riversata, immediatamente, sulle sorti dei due volti storici del Medical-Drama, la 16x09 è stata teatro di un'innumerevole quantità di colpi di scena. Tra le tante storyline affrontate, la nuova ...

Il padre di DeLuca in Grey’s Anatomy 15 su La7 - Lorenzo Caccialanza negli episodi del 25 novembre : L'arrivo del padre di DeLuca in Grey's Anatomy 15, apparso al termine del quindicesimo episodio in onda su La7 lo scorso lunedì, ha introdotto un breve arco narrativo che vedrà proprio la new entry Lorenzo Caccialanza interpretare il problematico genitore di Carina e Andrew. Ex giocatore di football di origini italiane, già attore delle soap opera I Giorni della Nostra Vita e Beautiful, Caccialanza interpreta Vincenzo DeLuca, medico ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×16 e 15×17 su La7 : Karev contro DeLuca : Grey’s Anatomy 15, due nuovi episodi stasera su La7: la trama Questa sera su La7, in prima visione in chiaro, andranno in onda due nuove puntate di Grey’s Anatomy 15. Dopo esser entrato nella storia della TV come Medical-Drama più longevo di tutti i tempi, il telefilm continuerà la sua corsa verso nuovi record. In particolare gli episodi odierni si intitoleranno “Sangue e Acqua” e “Sognando le pecore” e affronteranno le ...

Grey’S ANATOMY 16×5 - anticipazioni : “Respira ancora” - news e trama : Lunedì 25 novembre 2019 alle 21.05 su Fox Life va in onda il quinto episodio della sedicesima stagione di GREY’S ANATOMY, intitolato Respira ancora (Breathe Again). Di seguito le anticipazioni sulla puntata in questione. GREY’S ANATOMY 16: “Respira ancora”, spoiler Il malore improvviso che colpisce durante notte la piccola Zola non permette a Meredith di presentarsi in tribunale per chiarire la sua posizione davanti al giudice (dopo aver saltato ...

Grey’s Anatomy 16×09 tra Cristina - la new entry Richard Flood e un mega-incidente per lanciare Station 19 3 (recensione) : Non sono mancate le sorprese nel finale autunnale di Grey's Anatomy 16x09, ennesimo crossover con lo spin-off Station 19 e sostanzialmente pensato per fare da rampa di lancio proprio alla terza stagione della serie sui pompieri di Seattle. L'episodio è riuscito ad incrociare più linee narrative della serie madre con quelle del suo spin-off, probabilmente anche grazie al fatto che Station 19 non è andato in onda in questa prima parte di ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×05 su Sky : Meredith Grey viene arrestata : Grey’s Anatomy 16×05 su FoxLife: la trama Lunedì 25 novembre su FoxLife, alle 21.00, andrà in onda un nuovo episodio della sedicesima stagione di Grey’s Anatomy. Il Medical-Drama, sempre più vicino allo straordinario record delle 350 puntate, metterà in scena le conseguenze di quanto avvenuto nel corso della 16×04. Intitolato “Respira ancora“, l’episodio vedrà al centro della trama la vicenda giudiziaria che ...

Grey’s Anatomy 15 le puntate su La7 di lunedì 25 novembre : Grey’s Anatomy 15 le puntate su La7 lunedì 25 novembre in prima tv in chiaro, anticipazioni e trame In settimana si è molto parlato di Grey’s Anatomy sia per il finale autunnale travolgente ma anche perchè al ritorno negli USA il 23 gennaio 2020 si sposterà alle 10 pm preceduto da Station 19 il suo spinoff con cui sarà sempre più legato. Ma questo riguarda la sedicesima stagione che è attualmente in onda in prima tv assoluta su ...

Grey's Anatomy 16 : Meredith potrebbe iniziare una frequentazione con Cormac Hayes : L'ultima puntata della prima metà della sedicesima stagione di Grey's Anatomy ha introdotto un nuovo, misterioso, personaggio: il dottor Cormac Hayes. Il nuovo dirigente del reparto di chirurgia pediatrica, nonché sostituto di Alex Karev, si è rivelato un inaspettato "regalo" di Cristina Yang. La migliore amica di Meredith Grey, consapevole della crisi in corso con DeLuca, ha infatti indirizzato il burbero chirurgo al Grey Sloan Memorial ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×10 : Ben Warren in pericolo di vita? : Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×10: Jason George abbandonerà la serie? L’ultima puntata della sedicesima stagione di Grey’s Anatomy ha introdotto un clamoroso cliffhanger che lascerà il pubblico con il fiato sospeso fino al 23 gennaio. Protagonisti assoluti delle ultime scene della 16×09 sono stati Jackson Avery e Ben Warren. I due uomini, dopo una giornata ricca di rivelazioni e spiacevoli notizie, si trovavano nel ...