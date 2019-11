‘Grande Raccordo Criminale’ | a capo di organizzazione narcotrafficanti c’era Diabolik

‘Grande Raccordo Criminale’ - rifornivano di droga tutta la città : arrestati in 51 : Roma – I finanzieri del Comando provinciale di Roma stanno eseguendo – nel Lazio, in Calabria e in Sicilia – un’ordinanza di custodia cautelare, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Roma, nei confronti di 51 persone (50 in carcere e una ai domiciliari), accusate di appartenere ad un’organizzazione criminale specializzata nel traffico di sostanze stupefacenti, in grado di rifornire gran parte delle ...