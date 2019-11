Grande Fratello Vip | Alfonso Signorini | Sarà davvero Vip | sorprese pazzesche

Grande Fratello Vip 2020 : Hoara Borselli concorrente? L’indiscrezione : GF Vip di Alfonso Signorini: Hoara Borselli nel cast? Il retroscena La prossima edizione del Grande Fratello Vip, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe iniziare Martedì 7 Gennaio. E i telespettatori ormai sanno molto bene che alla conduzione ci sarà Alfonso Signorini con i suoi due opinionisti Pupo e Wanda Nara. Tuttavia sono tanti ovviamente a chiedersi chi saranno i concorrenti vip che entreranno nella casa più spiata dagli italiani. E ...

Grande Fratello - intervista a Daniele Bossari : "Il suicidio mi sembrava l’unica soluzione" : Il conduttore, vincitore del Gf Vip 2, ha raccontato il suo periodo difficile al settimanale 'Chi': "Sono tornato a vivere grazie all'amore di mia moglie Filippa e di nostra figlia"

Daniele Bossari "ossessionato dal suicidio". Dietro il Grande Fratello - il "fondo dell'abisso" : Daniele Bossari, 45 anni, conduttore radio e presentatore tv, si confessa in una intervista al Giorno in edicola venerdì 28 novembre. "Il fondo l'ho toccato nel 2015 quando all'isolamento ho aggiunto tanto alcol. Ho vissuto un anno acuto di depressione, non volevo sentire le critiche sul mio lavoro.

Grande Fratello Vip - Hoara Borselli nel cast : il gossip : Hoara Borselli nel cast del Grande Fratello Vip 2020 Continuano a ritmo spedito le selezioni per il Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 il 7 gennaio 2020. Il nuovo conduttore del reality show – il giornalista e direttore di Chi Alfonso Signorini – ha ammesso che il cast non è stato ancora chiuso […] L'articolo Grande Fratello Vip, Hoara Borselli nel cast: il gossip proviene da gossip e Tv.

Alfonso Signorini : «Farò un Grande Fratello veramente vip. La gente non deve più chiedersi : ma questo chi è?» : Alfonso Signorini C’è curiosità per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, che quest’anno avrà un nuovo conduttore: Alfonso Signorini. Promosso dal ruolo di opinionista, il direttore di Chi – durante la prima puntata de La Repubblica delle Donne – ha raccontato come si sta muovendo la macchina organizzativa del reality, la cui messa in onda è prevista a gennaio 2020. Un lavoro certosino – assicura Signorini ...

“Un Grande Fratello davvero Vip”. Alfonso Signorini per la prima volta si sbottona sui concorrenti : Grande Fratello Vip, si parte a gennaio 2020. La nuova edizione sarà all’insegna delle novità. A partire dal conduttore. Che non è un volto nuovo per il Grande Fratello Vip. A condurre l’edizione 2020 del Grande Fratello Vip, sarà infatti Alfonso Signorini. Che, fino alla scorsa edizione, affiancava Ilary Blasi. Ma la signora Totti quest’anno ha detto no al GF Vip per dedicarsi ad altro. Così Alfonso Signorini è rimasto da solo. Non sarà più un ...

Grande Fratello Vip : Francesca Cipriani nel cast? La risposta spiazza : Anticipazioni GF Vip di Alfonso Signorini, Francesca Cipriani non ci sarà: ecco perchè Francesca Cipriani ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Ora uscito nelle edicole. E in questa occasione la ‘bombastica’ showgirl ha parlato di tanti argomenti, tra i quali anche le sue esperienze nei reality show. E a proposito di reality, il giornalista del magazine non ha potuto non chiederle se abbia ...

Grande Fratello - Simone Coccia su Elena Morali : “Io un santo rispetto a te” : Grande Fratello, Simone Coccia affonda su Elena Morali dopo le dichiarazioni di Daniele Di Lorenzo a Pomeriggio 5 sulla showgirl: riemerge la ruggine Nella puntata odierna di Pomeriggio 5, Daniele Di Lorenzo ha dichiarato di aver avuto una storia lunga un anno con Elena Morali finita “cinque giorni fa”. Le esternazioni hanno fatto parecchio rumore […] L'articolo Grande Fratello, Simone Coccia su Elena Morali: “Io un santo ...

Grande Fratello - Ambra Lombardo diffida Mediaset : "Chi non rispetterà la diffida finirà diritto in tribunale", parla il legale dell'ex gieffina al settimanale 'Di Più Tv'.

MORENO MERLO - EX DI PAOLA CARUSO/ Insieme solo per entrare al Grande Fratello? : MORENO MERLO ex fidanzato PAOLA CARUSO: stavano Insieme solo per il suo interesse per la tv e per il Grande Fratello? Le rivelazioni della ragazza.

Detto Fatto - il rimpianto di Jonathan Kashanian dopo il Grande Fratello : Jonathan Kashanian si è pentito di aver speso tutti i gettoni vinti al GF L’ex vincitore del Grande Fratello 2004 ha svelato uno dei suoi più grandi rammarici da quando è uscito dalla casa più spiata d’Italia. Nel salotto di Bianca Guaccero, parlando delle cose più strane mai vendute all’asta dalle star, Jonathan Kashanian ha […] L'articolo Detto Fatto, il rimpianto di Jonathan Kashanian dopo il Grande Fratello proviene ...

Grande Fratello Vip - Walter Nudo fa un annuncio choc : “Mi ritiro!” : Walter Nudo dopo il GF Vip si ritira dalla Tv: “Non fa più per me” Walter Nudo ha vinto l’ultima edizione del GF Vip. L’uomo è infatti riuscito a conquistare il cuore dei tanti milioni di telespettatori per via della sua gentilezza e eleganza. Ma ecco che oggi è tornato a far molto parlare per un clamoroso annuncio che ha fatto poco fa su instagram. Cosa ha detto? Ha dichiarato senza tanti mezzi termini di aver preso la ...

Denis Dosio al Grande Fratello Vip?/ 'Ho progetti che non dico per scaramanzia!' : Denis Dosio al Grande Fratello Vip? La sua risposta e l'intervista al fenomeno web più apprezzato degli ultimi tempi.

Grande Fratello - Serena Rutelli : "Io e il mio fidanzato andremo a convivere - sono elettrizzata!" : Con un post condiviso sul proprio profilo ufficiale Instagram, Serena Rutelli, figlia adottiva di Barbara Palombelli e di Francesco Rutelli, ha annunciato l'imminente inizio di un nuovo capitolo della propria vita.L'ex concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello, infatti, andrà presto a convivere con il suo fidanzato, il calciatore 21enne Alessandro Prince Zorresi.prosegui la letturaGrande Fratello, Serena Rutelli: "Io e il mio ...