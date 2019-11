Golf – European Tour 2020 | Besseling primo leader nell’Alfred Dunhill Championship

Golf - European Tour 2020 : si riparte dal Sudafrica con l’Alfred Dunhill Championship. Francesco Laporta si affianca al tris azzurro : Neanche il tempo di assorbire le emozioni dell’evento di Dubai, che l’European Tour riparte dal Sudafrica. Dovevano esserci due tornei, ma l’Hong Kong Open è stato cancellato (almeno per il momento, perché si spera di recuperarlo nel 2020) a causa dei problemi molto seri legati alle proteste in corso da mesi. Si parte, quindi, dal solo Alfred Dunhill Championship: nato nel 2000, ha avuto tra i primi vincitori Adam Scott e ...

Golf – Alfred Dunhill Championship : scatta con il consueto anticipo l’European Tour 2020 - quattro gli azzurri in gara : L’European Tour apre in Sudafrica la stagione 2020 con il consueto anticipo sull’anno solare, dove si disputa l’Alfred Dunhill Championship A soli quattro giorni dalla conclusione a Dubai della stagione 2019, l’European Tour apre in Sudafrica quella del 2020, con il consueto anticipo sull’anno solare, dove si disputa l’Alfred Dunhill Championship (28 novembre-1 dicembre) al Leopard Creek CC di Malelane. Si sarebbe dovuto giocare in ...

Calendario Golf 2020 - European Tour : le date e il programma completo. Open d’Italia a ottobre - varie modifiche rispetto al 2019 : Si avvicina il momento in cui, a pochissimi giorni dall’incoronazione dello spagnolo Jon Rahm quale vincitore della Race to Dubai, l’European Tour tornerà a entrare nel vivo. rispetto alla scorsa stagione, saranno ben pochi (soltanto tre, contro i cinque dell’annata 2019 disputati nel 2018) anche a causa della cancellazione dell’Hong Kong Open, che l’organizzazione spera di ricollocare nel 2020. Ci sono diverse ...

Golf - European Tour 2019 : Jon Rahm si prende tutto. DP World Tour Championship e Race to Dubai allo spagnolo - beffato Fleetwood : Al termine di una giornata da cardiopalma lo spagnolo Jon Rahm (-19) vince il DP World Tour Championship e, con esso, anche la Race to Dubai 2019. Erano solamente 5 i Golfisti che sono arrivati a Dubai con ancora la possibilità matematica di portarsi a casa il titolo che premia il migliore dell’intera stagione dello European Tour, ma un avvio poco incisivo nei primi round ha allontanato il leader austriaco Bernd Wiesberger dalle ...

Golf - European Tour 2019 : Mike Lorenzo-Vera e John Rahm si dividono la leadership nel DP World Tour Championship - McIlroy accorcia : Il francese Mike Lorenzo-Vera e lo spagnolo John Rahm hanno chiuso in testa anche nella terza giornata del DP World Tour Championship 2019, ultimo torneo stagionale dello European Tour di Golf che assegnerà domani il titolo di nuovo campione della Race to Dubai. Il trentaquattrenne nativo di Bayonne sta giocando un Golf stellare e, di fatto, sta conducendo questo torneo dal primo colpo del giovedì. Oggi è arrivato per lui un solo bogey proprio ...

Golf - European Tour 2019 : Mike Lorenzo-Vera ancora in testa a metà gara a Dubai. Battaglia per la Race - cala Francesco Molinari : Si è concluso da poco il secondo giro del DP World Tour Championship a Dubai, che si configura quale evento finale dell‘European Tour nel 2019. Dopo la splendida giornata di ieri, è sempre Mike Lorenzo-Vera il leader: il francese, dopo il -9 di ieri, trova un buon -3 con sei birdie e tre bogey sul percorso del Jumeirah Golf Estates. Il francese, 34 anni, è ancora alla ricerca del primo successo sul Tour europeo, e per ora sta facendo la ...

Golf : Hong Kong Open cancellato per le tensioni legate alle proteste. L’European Tour promette di tentare il recupero nel 2020 : L’European Tour, nella nuova stagione 2019-2020, perde subito un pezzo. Non si giocherà, infatti, l’Hong Kong Open, sotto l’egida sia del Tour europeo che di quello asiatico, a causa dei problemi legati alle tensioni che ormai dal mese di marzo si susseguono nella regione amministrativa speciale della Cina. Il torneo era programmato per la prossima settimana, e precisamente dal 28 novembre al 1° dicembre. Poiché nel PGA Tour ...

Golf - European Tour 2019 : a Dubai Mike Lorenzo-Vera parte col turbo davanti a Rory McIlroy. Ottavo Francesco Molinari : Si è concluso il primo giro del DP World Tour Championship di Dubai, l’evento che conclude la stagione 2019 dell’European Tour, volto a determinare colui che meglio si è comportato sul continente in questa lunga annata. A prendere il comando, non senza sorpresa, è il francese Mike Lorenzo-Vera, molto bravo a trovare una delle sue più belle prestazioni sul giro singolo in carriera: per lui un eagle, otto birdie e un bogey formano il ...

Golf - European Tour 2019 : tre azzurri al via del DP World Tour Championship. In 5 ancora in corsa per la Race to Dubai : Eccoci qui. L’ultimo dei 48 eventi della stagione dello European Tour di Golf sta per aprire i battenti questo fine settimana negli Emirati Arabi Uniti. I I 50 migliori nella classifica della Race to Dubai compongono l’annuale field del DP World Tour Championship 2019 che si darà battaglia alle Jumeriah Golf Estates per stabilire chi verrà incoronato il migliore giocatore dell’anno. Il field. Chi è il favorito per la vittoria ...

Golf - European Tour 2019 : ribaltone di Tommy Fleetwood - che vince il Nedbank Challenge al playoff su Kinhult. 21° Guido Migliozzi : Dopo un’attesa durata quasi due anni, Tommy Fleetwood torna a vincere un torneo sull’European Tour, e lo fa in una delle occasioni più importanti, il Nedbank Golf Challenge. Il secondo dell’ultimo Open Championship supera al playoff di spareggio, disputato alla buca 18, lo svedese Marcus Kinhult, in una giornata particolarmente arrembante per entrambi, anche se è soprattutto Fleetwood ad avere il merito di rimontare non meno di ...

Golf - European Tour 2019 : Lombard continua da leader al Nedbank Challenge - Migliozzi perde terreno : L’edizione 2019 del Nedbank Challenge continua a sorridere ai padroni di casa dopo il terzo giro. Il complicato par 72 del Gary Player Country Club di Sun City (Sudafrica) è riuscito a tenere a bada gli score anche nel moving day, dal quale Zander Lombard è uscito ancora in testa nonostante un giro più cauto terminato in pari con il par. Resta dunque con il punteggio complessivo di -11 il ventiquattrenne nato a Pretoria, resistendo alla ...

Golf - European Tour 2019 : Guido Migliozzi terzo nel primo giro del Nedbank Challenge. Vola Louis Oosthuizen : A Sun City, nella penultima tappa dell’attuale stagione dell’European Tour (che corrisponde anche all’ultimo evento delle Rolex Series prima di Dubai), c’è subito un uomo che si dimostra in grande forma. E’ Louis Oosthuizen, che interpreta perfettamente il ruolo di padrone di casa, a collocarsi in testa al Nedbank Golf Challenge con un gran giro in 63 colpi, nove sotto il par, con soli birdie e una condizione ...

Golf - European Tour 2019 : al Nedbank Golf Challenge s’infiamma la sfida a Wiesberger per la Race to Dubai. Presenti Pavan e Migliozzi : Ultimo torneo, per l’European Tour, prima di andare a Dubai per definire il miglior giocatore sul circuito continentale per il 2019. Si gioca il Nedbank Golf Challenge hosted by Gary Player in quel di Sun City, che più che una città è un enorme resort di 15.000 abitanti vicino Rustenburg. La storia di questo evento è particolare: fino al 2013 erano invitati solo pochissimi giocatori, con un massimo di 12 dal 1993 in avanti. Dal 2013, con ...