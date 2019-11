Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 novembre 2019) “Fermatevi, non aspettate che vi arrivino in faccia per farlo”. La Société de l’Assurance Automobile du Québec ha realizzato e diffuso un video per sensibilizzare le persone quando sono al volante e si trovano in prossimità dellepedonali. L’esperimento è consistito nel sollevare le(di legno) quando le auto si avvicinavano. I numerosi commenti sulla pagina Facebook dell’ente equivalente alla nostra motorizzazione dimostrano quanto il problema sia sentito dai cittadini. L'articolo Glinon siper far? Laè drastica: ecco la loro reazione proviene da Il Fatto Quotidiano.

youtgnet : CAGLIARI RESPIRA, TREMILA PARTECIPANTI ALLA CORSA DI DOMENICA Si parte dalla Fiera, numerose le strade interessate:… - TutteLeNotizie : Gli automobilisti non si fermano sulle strisce per far passare i pedoni? La soluzione è… - uncletomablogZ : Gli adesivi horror per terrorizzare gli automobilisti che ti fanno gli abbaglianti -