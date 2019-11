Gli arresti nel “clan” di Piscitelli e la legge di Trump a favore di Hong Kong

Reggio Calabria - 92enne aGli arresti domiciliari evade e tenta di scappare a Parigi : L'impresa di un arzillo pensionato calabrese, un uomo di ben 92 anni con svariati precedenti penali e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Ha tentato la fuga imbarcandosi su un volo diretto a Milano dove lo attendeva una coincidenza per Parigi ma è stato fermato in aeroporto.Continua a leggere

Calcioscommesse - 3 arresti per gare truccate in Serie C : anche ex giocatore del BisceGlie : Sono almeno tre le partite dello scorso campionato di Serie C che, secondo chi indaga, sono state truccate: Trapani-Bisceglie, Rende-Bisceglie e Bisceglie-Sicula Leonzio. Questa mattina nell’ambito dell’inchiesta della Procura distrettuale di Catania sono state arrestate tre persone: Andrea Leanza, 39 anni, titolare di un centro scommesse, Rosario Cavallaro, 39 anni, dipendente di una ditta privata e Giordano Maccarrone, 29 anni, ex ...

Bari - ecstasy liquida in bottiGlie di birra in arrivo dall'Olanda : tre arresti. Il pacco intercettato in Germania : Quasi 5 mila dosi di droga da mettere sul mercato e un valore di circa 150 mila euro, secondo le prime stime

Scandalo scommesse in Lega Pro - tre arresti per partite truccate : c’è anche un calciatore [DETTAGli] : L’ennesimo Scandalo scommesse scuote il mondo del calcio. E’ Repubblica a dare notizia questa mattina dell’arresto di tre persone da parte della polizia postale. Il motivo? Frode in competizione sportiva nell’ambito di un’inchiesta della Procura distrettuale di Catania. Nel dettaglio, più specificatamente si tratta di partite di Lega Pro. L’operazione, denominata “Coirner Bet”, secondo le ...

Roma - Marcello De Vito torna in Campidoglio dopo Gli arresti : presiederà l'Assemblea capitolina : Dagli arresti domicialiri allo scranno più alto dell'Assemblea capitolina. Marcello De Vito, sospeso a marzo dal prefetto dopo l?arresto per la vicenda dello stadio di Tor di...

Messina : stalking e lesioni alla vicina di casa - aGli arresti coppia di coniugi : Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - Una coppia di coniugi è stata arrestata dalla Polizia di Stato di Messina con l'accusa di stalking e lesioni ai danni di una vicina di casa. La misura è stata emessa dal Gip del Tribunale di Messina su richiesta del pm ed è stata eseguita dai poliziotti del Commissaria

Crotone - traffico di beni archeologici proveniente da scavi clandestini : 23 Gli arresti : Nella notte di lunedì 18 novembre si sono concluse le indagini dell'Arma dei Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale Calabria, che insieme al coordinamento EUROPOL ed EUROJUST (agenzie che si occupano della sicurezza europea) e ai dipartimenti delle polizie di stato coinvolte nel blitz - come Germania o Gran Bretagna - hanno portato al sequestro di preziosi beni archeologici, tra cui monili e gioielli antichi, del valore di diversi ...

Milano - truffavano Gli anziani fingendosi avvocati o investigatori : cinque arresti. “In 23 casi hanno ottenuto 260mila euro” : Contattavano al telefono le loro vittime, tutte anziane, fingendosi avvocati o investigatori. Una volta presentati comunicavano che un parente stretto si trovava in stato di fermo perché responsabile di un incidente stradale e lo convincevano a pagare una somma di denaro in contanti o a consegnare gioielli in oro per la liberazione del famigliare. Quindi si presentavano a casa della vittima per ritirare i contanti e l’oro. Così agiva la ...

Tornano i Gilet gialli - a Parigi 105 arresti. In piazza soprattutto ultrà. Macron “segue con attenzione Gli eventi” : Nel loro primo 'compleanno' i Gilet gialli tentano il rilancio del movimento con 270 diversi tipi di manifestazioni convocate in tutta la Francia, per questo fine settimana, in cui si celebra l'anniversario della loro nascita. Parigi il fulcro dove si sono date appuntamento "diverse migliaia" di manifestanti, come hanno fatto sapere le autorita', la polizia ha ordinato alla Ratp, la societa' che gestisce la metropolitana della capitale, di ...

Clan “D’Abramo-Sforza” - 50 arresti in PuGlia : Nelle prime ore di questa mattina a Bari, Altamura (Ba), Foggia, Cerignola (Fg), Matera (Mt), Lecce (LE) e Roma, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, supportati dai reparti speciali "Cacciatori di Puglia", Nucleo Cinofili e 6 Elinucleo CC di Bari, stanno eseguendo una massiccia operazione con oltre 50 arresti di capi ed affiliati del Clan "D'Abramo-Sforza" di Altamura (Ba), ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso armata, ...