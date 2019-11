Giobbe Covatta a Vieni da me | «Ero nel camerino di Caterina Balivo | lei mi ha chiesto di

Fonte : newscronaca.myblog

(Di giovedì 28 novembre 2019)da me: «Ero neldi, lei mi hadi toccarle…». Lei reagisce così. Oggi, l’artista pugliese è stato ospite del salotto di Rai1 e “a suon di battute” ha fatto divertire il pubblico a casa e in studio.si è raccontato a 360 gradi, dagli esordi ad oggi. In uno dei filmati a lui dedicati, è spuntato Enzo Iacchetti. E a quel punto la rivelazione tutta da ridere. Vedendo Iacchetti nel video,afferma: «Mi ha fatto un bello scherzo…». Espiega ironico: «Ieri a Striscia la Notizia hanno detto cheha il naso e le zizz*** rifatte. Oggi quando sono entrato nel suomi ha detto ‘Tocca’ ed effettivamente non sono rifatte»., tra le risate, replica: «Non è vero, ho detto solo ‘Tocca il naso’». Ilarità in studio per ...

leggoit : Giobbe Covatta spiazza tutti a Vieni da me: «Ero nel camerino di Caterina Balivo, lei mi ha chiesto di toccarle...» - notizieit : Giobbe Covatta, la battuta su Chiara Ferragni: “Che lavoro fa?” - notizieit : Chi è Olivia Covatta: tutto sulla figlia di Giobbe -