Giardini di Mirò e R Proper-Sheppard il 2 dicembre live allo Spazio Diamante di Roma

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 28 novembre 2019) Sarà al’ultimo, imperdibile appuntamentodeidicon “A beautiful noise between light and shade”, speciale minitour di sei date in cui il gruppo, vera e propria istituzione della musica indipendente italiana, divide il palco con il leader dei Sophia Robin. La band emiliana suonerà nella Capitale lunedì 2alle ore 21di(via Prenestina 230 B. Biglietti: 15€ + d.p. /18 euro alla porta). “A beautiful noise between light and shade” è la conseguenza naturale di un’unione tra due mondi musicali vicini ma mai prima d’ora così congiunti, contaminati e sfumati l’uno nell’altro, come ben rappresenta l’artwork del tour costruito su un’immagine di Giovanni Manfredini, artista che da sempre lavora con le gamme ctiche tra luce e ombra. Un perfetto connubio tra paesaggi sonori che nasce da una grande stima reciproca e si è ...

