Geologi | in 18 anni “in Italia ci sono stati 417 morti | 21 dispersi | 679 feriti e 159 184

Dissesto idroGeologico - l’Italia per riparare i danni spende il quadruplo rispetto alla prevenzione. E le città sono le più a rischio : In Italia riparare i danni del rischio idrogeologico ci costa quattro volte di più rispetto a prevenirli. Secondo i dati Ispra dal 1998 al 2018 il nostro Paese ha speso circa 20 miliardi di euro per rimediare agli effetti del Dissesto (un miliardo all’anno in media, considerando che dal 1944 ad oggi sono stati spesi 75 miliardi di euro) a fronte di 5,6 miliardi di euro investiti in progettazione e realizzazione di opere di prevenzione (circa 300 ...