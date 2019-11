Francesco Casiraghi | ecco figlio di Beatrice Borromeo e Pierre Il baby royal di Monaco

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 28 novembre 2019) È bellissima, giovane, nobile ed è sposata condella principessa Caroline e del secondo marito Stefanoe settimo nella linea di successione al trono del Principato di. Anon manca proprio nulla, anzi, con lei la vita è stata davvero generosa. Figlia di Carlo Ferdinandoe Paola Marzotto, l’ultima entrata nella famiglia, ha sempre frequentato l’alta società italiana e quella internazionale. Del resto, quel portamento così raffinata e la spontaneità con cui si mostra in pubblico, non fanno che confermare che la ragazza è nata per vestire questo ruolo. Pochi giorni fa è stato il giorno della festa Nazionale diè apparsa più bella che mai. In una giornata di musi lunghi, a partire da quelli di Carolina die Charlene Wittstock,hanno tenuto alta la bandiera ...

windsorsworld : RT @royalchildren_: Beatrice Borromeo, Francesco Casiraghi, Stefano Casiraghi and Pierre Casiraghi attend Monaco National Day Celebrations… - lovecambridges_ : RT @royalchildren_: Beatrice Borromeo, Francesco Casiraghi, Stefano Casiraghi and Pierre Casiraghi attend Monaco National Day Celebrations… - royalchildren_ : Beatrice Borromeo, Francesco Casiraghi, Stefano Casiraghi and Pierre Casiraghi attend Monaco National Day Celebrat… -