Francesca | Miss Hitler | la milanese con l' aquila nazista sulle spalle

Volontaria abusata da un frate Francescano : orrore in missione : È stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione il frate accusato di avere commesso abusi sessuali sulla Volontaria di una missione in Guatemala nell'ormai lontano maggio 2009. A finire dietro le sbarre, come disposto ieri dai giudici del tribunale di Perugia, il 75enne padre Damian Muratori, appartenente all'ordine dei francescani minori. Una storia a dir poco incresciosa, riferita dalla giovane vittima una volta ritornata in Italia. Durante ...