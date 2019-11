Formula 1 – Mercedes lavora per restare | rilevate le quote di Lauda | si cerca l’accordo

Formula 1 - Hamilton non si giudica e spiazza la Mercedes : “non mi sento di dare 10 al team per un motivo preciso” : Il pilota britannico ha dato i voti alla propria squadra ma non a se stesso, sottolineando di non essere in grado di giudicarsi Una stagione (quasi) perfetta, impreziosita da due titoli mondiali conquistati quasi senza sudare. La Mercedes e Lewis Hamilton chiudono ad Abu Dhabi l’ennesimo anno trionfale dell’era ibrida, provando a vincere anche a Yas Marina per mettere la ciliegina su una torta prelibata. LaPresse Il pilota ...

Formula 1 – Verstappen vede la Mercedes favorita ad Abu Dhabi e sul futuro ammette : “quanti titoli vincerò? Penso che…” : Max Verstappen tra obiettivi e bilanci: le parole dell’olandese della Red Bull in conferenza stampa ad Abu Dhabi E’ iniziato il weekend di gara del Gp di Abu Dhabi: i piloti raccontano le loro sensazioni alla vigilia dell’ultimo Gp dell’anno, nel giovedì dedicato alla stampa e ai tifosi, con le tradizionali conferenze e le firme di autografi. Seduto al fianco di Magnussen e Leclerc, Verstappen ha stilato un bilancio ...

Formula 1 - problemi per la Mercedes ad Abu Dhabi : penalità in arrivo per Valtteri Bottas : Il pilota finlandese dovrà scontare dieci posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio di Abu Dhabi, il motivo è l’utilizzo della quarta power unit Il guasto accusato dalla sua power unit in Brasile obbligherà Valtteri Bottas ad utilizzare ad Abu Dhabi il quarto motore della stagione, incorrendo nella penalità di dieci posizioni sulla griglia di partenza. Lapresse Una scelta obbligata quella degli ingegneri della Mercedes, ...

Formula 1 – Valtteri Bottas non sa stare senza macchina : il pilota Mercedes correrà al Rally Circuit : Al termine della stagione di F1 Valtteri Bottas si dedicherà al Rally: il pilota Mercedes correrà al Rally Circuit in programma sul Circuito Paul Ricard Valtteri Bottas non sa proprio stare senza macchina. Al termine della stagione di Formula 1 che si concluderà il prossimo primo dicembre con la gara di Yas Marina, il pilota della Mercedes correrà al Rally Circuit in programma sul tracciato francese Paul Ricard dal 6 all’8 dicembre. ...

Formula 1 – Ecclestone non esclude l’addio di Mercedes e Hamilton : “Lewis alla Ferrari? Penso che…” : Bernie Ecclestone sincero: l’ex Patron della Formula 1 non esclude un addio della Mercedes e sul futuro di Lewis Hamilton… Manca un’ultima sfida per la conclusione del campionato 2019 di Formula 1. Hamilton ha vinto il sesto titolo Mondiale matematicamente ad Austin, e la Mercedes ha festeggiato in grande per il titolo costruttori. Il team di Brackley, però, potrebbe non rimanere a lungo nel Circus e dopo le ...

Formula 1 – La Red Bull ancora contro la Ferrari - Marko chiede l’intervento della Mercedes : Marko non si fida della Ferrari: chiesto l’intervento della Mercedes per dei chiarimenti sulla power unit della Rossa Da diverse settimana fanno discutere le accuse della Red Bull riguardanti delle presunte irregolarità sul motore della Ferrari. Dopo le accuse di Max Verstappen, il suo team sembra anche scettico riguardante la Power Unit della Rossa, tanto da chiedere l’intervento della Mercedes per dei chiarimenti. “Noi ...

Formula 1 – Nervi tesi in casa Mercedes - un membro del team sbatte la porta : “Hamilton non sa quello che vuole” : Il team di Brackley deve fare i conti con una piccola grana, il fotografo ufficiale infatti ha deciso di lasciare la scuderia Non è tutto oro quello che luccica, anche la Mercedes deve fare i conti con certi grattacapi riguardanti alcuni membri del team. Il fotografo ufficiale della scuderia infatti ha deciso di lasciare la scuderia, colpa di un rapporto non più idilliaco con Lewis Hamilton, accusato di non saper bene cosa voglia fare con ...

Formula 1 – Dal messaggio di Alonso alla questione rinnovo - Hamilton svela : “che gioia le parole di Fernando. Se la Mercedes…” : Lewis Hamilton svela i messaggi di congratulazioni di Fernando Alonso e Ron Dennis, aprendo poi ad un tranquillo rinnovo con la Mercedes In quel di Austin, Lewis Hamilton si è laureato nuovamente campione del mondo di F1 vincendo il sesto titolo della sua straodinaria carriera. Il campione britannico, fra i tanti messaggi di congratulazioni ricevuti, ha svelato di aver particolarmente apprezzato quelli di Fernando Alonso, suo ex compagno e ...

Formula 1 - la sorprendente ammissione di Ross Brawn : il futuro di Hamilton lontano dalla Mercedes : Il dirigente di Liberty Media ha parlato del futuro di Hamilton che, nel 2021, potrebbe cambiare team lasciando la Mercedes Sei titoli mondiali già in tasca e nessuna voglia di fermarsi, magari provando a raggiungere la vetta solitaria in mano adesso a Michael Schumacher. Lewis Hamilton sogna in grande, mettendo gli occhi su quel settimo iride che lo renderebbe definitivamente leggenda. Photo4/LaPresse La prima occasione certamente proverà ...

Formula 1 - Toto Wolff minaccia l'addio della Mercedes : "Non ci sono garanzie. E abbiamo vinto tutto" : La scuderia Mercedes minaccia il ritiro dalla Formula 1 al termine della prossima stagione. Lo rende noto Toto Wolff, Ceo del team e detentore del 30% delle azioni. Il boss della scuderia ha mostrato il suo malumore per le nuove regole finanziarie, tecniche e sportive che entreranno in vigore a par

Formula 1 - Helmut Marko smaschera la Mercedes : “sono stati loro ad indagare sulla power unit Ferrari” : Il consulente della Red Bull ha rivelato come sia stata la Mercedes a mettere sotto la lente d’ingrandimento il motore Ferrari, senza compiere poi passi ufficiali La questione relativa alla direttiva FIA, emanata per regolare il flusso di carburante volto ad alimentare le power unit, continua a far discutere. LaPresse La Ferrari è finita sotto i riflettori dopo una richiesta ufficiale della Red Bull, che ha voluto vederci chiaro ...

Formula 1 - clamoroso colpo di scena nel paddock : Toto Wolff minaccia l’addio della Mercedes : Nel bel mezzo delle discussioni sul nuovo Patto della Concordia, il team principal austriaco ha paventato la possibilità che la Mercedes lasci la Formula 1 dopo il 2020 Un fulmine a ciel sereno, parole davvero sorprendenti che rischiano di creare un terremoto nel paddock. La Mercedes potrebbe non firmare il nuovo Patto della Concordia, che entrerà in vigore dal 2021, uscendo dalla Formula 1 definitivamente. photo4/Lapresse Una soluzione ...

Formula 1 – La Mercedes perde ‘pezzi’ : Toto Wolff salta il Gp del Brasile - non succedeva dal 2013 : Wolff salta il Gp del Brasile: il team principal Mercedes non sarà al muretto ad Interlagos Domenica si corre in Brasile il penultimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. La Mercedes ha già festeggiato la vittoria del titolo Costruttori e del titolo piloti, con Hamilton campione del mondo grazie al secondo posto negli Stati Uniti. Il Team di Brackley non ha però intenzione di cullarsi sugli allori e nelle ultime due gare vuole ...

Formula 1 - il team principal della McLaren ammette : “vi spiego perché Mercedes e Ferrari sono davanti a tutti” : Andreas Seidl ha rivelato i motivi che permettono a Ferrari, Mercedes e Red Bull di dominare il Mondiale di Formula 1 Dopo alcuni anni davvero bui, la McLaren sta tornando piano piano nelle zone alte della classifica. Il merito è tutto di Andreas Seidl che, arrivato da qualche mese a Woking, ha dato il via ad un pesante restyling della scuderia, permettendole di svoltare. AFP/LaPresse Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il team ...