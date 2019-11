Formula 1 – La Williams ha deciso | ecco chi prenderà il posto di Kubica nel 2020

Formula 1 - la Williams ha trovato il sostituto di Kubica : la conferma indiretta arriva da… Latifi : Il pilota canadese ha confermato che l’anno prossimo non correrà in Formula 2, confermando indirettamente il suo arrivo alla Williams Ufficializzato ormai da parecchie settimane l’addio di Robert Kubica, la Williams pare abbia trovato il sostituto del polacco. Dovrebbe trattarsi di Nicholas Latifi, impegnato nell’ultima stagione nel campionato di Formula 2, chiuso al secondo posto con quattro vittorie e tre podi al suo ...

Formula 1 - la Williams ha scelto il sostituto di Kubica per il 2020 : contratti già firmati ad Austin : Il team di Grove affiderà il sedile lasciato libero da Robert Kubica a Nicholas Latifi, che ha già firmato il proprio contratto nel paddock di Austin La Williams sta decidendo in queste settimane chi sarà il pilota che affiancherà nel 2020 George Russell, considerando che Robert Kubica ha scelto di non proseguire il proprio rapporto con il team di Grove. Photo4/LaPresse Stando a quanto riferito dal quotidiano canadese ‘Le Journal de ...

CLASSIFICA Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori : Williams e Alfa Romeo deludenti : CLASSIFICA FORMULA 1: il Mondiale Piloti e Costruttori alla vigilia del Gp degli Stati Uniti 2019, in programma oggi al circuito di Austin.