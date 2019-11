Fondo salva-Stati | Marattin | “Salvini? Da lui balle e cialtronate indegne Ha detto in tv

Fondo salva-Stati - Salvini : “Abbiamo messaggi e chat con Conte e Tria che si dicevano contrari. Io scrivevo ‘non firmiamo un c***o'” : “Abbiamo documentazione, messaggi, chat, scambiati con Giuseppe Conte, con il Mef, con Giovanni Tria, che possono essere messi a disposizione del popolo italiano”. Così Matteo Salvini, parlando in conferenza stampa alla Camera, sul tema del Fondo salva-Stati e della relativa riforma. “Ci rassicuravano di non aver preso alcun impegno, se scoprissimo che impegno lo hanno preso, allora la cosa cambia, io qualche messaggio lo posso ...

Fondo salva-Stati - Salvini : “Mattarella è garante della Costituzione - la faccia valere. Evitare la firma sul Mes - sarebbe mortale” : Sul Fondo salva Stati Matteo Salvini chiede l’intervento del presidente della Repubblica. “Chiederemo il rispetto della separazione dei poteri, chiederemo al garante della Costituzione di fare valere la Costituzione“, ha detto il leader della Lega in una conferenza stampa convocata alla Camera per andare all’attacco del Mes. “Chiediamo un incontro ai vertici ai massimi livelli istituzionali. Chiediamo un incontro al ...

Fondo salva-Stati - Salvini : “Mattarella è il garante della Costituzione. La faccia valere” : Sul Fondo salva Stati Matteo Salvini chiede l’intervento del presidente della Repubblica. “Chiederemo il rispetto della separazione dei poteri, chiederemo al garante della Costituzione di fare valere la Costituzione“, ha detto il leader della Lega in una conferenza stampa convocata alla Camera per andare all’attacco del Mes. “Chiediamo un incontro ai vertici ai massimi livelli istituzionali. Chiediamo un incontro al ...

Rissa alla Camera sul Fondo salva Stati - il presidente Fico : “Spettacolo indecente a cui hanno assistito anche ragazzi delle scuole” : “Quello che è successo nell’Aula della Camera è inaccettabile“. Il presidente di Montecitorio Roberto Fico è intervenuto con una nota per condannare la Rissa avvenuta tra i banchi parlamentari nel pomeriggio mentre si stava discutendo il decreto Sisma. Al centro della polemica il Fondo Salva Stati e le accuse reciproche tra maggioranza e opposizioni. Durante la discussione, i parlamentari hanno lasciato i banchi e si sono ...

Fondo salva-Stati - Gualtieri : “Preoccupazioni infondate e basate su informazioni non corrette. Comico che attenti a stabilità Italia” : Le preoccupazioni sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità, che “adesso in alcuni settori sembra suscitare grande interesse”, sono “del tutto infondate e basate su informazioni non precise e non corrette“. Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione alle commissioni riunite Finanze e politiche Ue a Palazzo Madama, parlando della revisione del trattato sul funzionamento dello strumento di ...

Fondo salva-Stati - i pro e i contro della riforma e la trattativa possibile : “Chiediamo impegni sull’assicurazione europea sui depositi” : Dietro le polemiche politiche sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità c’è la sostanza di un trattato che secondo tutti gli osservatori presenta qualche rischio per l’Italia. Ma in cui, perlomeno, non è passata la ristrutturazione automatica e preventiva del debito dei Paesi che chiedono assistenza, punto su cui i governi del Nord Europa avevano invece insistito. Per Angelo Baglioni, docente di Economia politica alla ...

Fondo salva-Stati - cosa c’è e cosa no nella riforma : Al momento della firma della riforma del Meccanismo europeo di stabilità, che sembra piombata dall’alto (ma così non è), l’arena politica si è infiammata. Utile quindi uscire dal fuoco incrociato per capire cosa prevede effettivamente e se gli allarmi sono fondati. di Angelo Baglioni e Massimo Bordignon (Fonte: lavoce.info) La riforma del cosiddetto Fondo salva-Stati, discussa dal governo Conte 1 con i partner europei e sulla quale il governo ...

Fondo salva-Stati - Salvini insiste : “Conte ha preso impegni in cambio di flessibilità?”. M5s prepara documento su “criticità” della riforma : “Borghi ha detto alla Reuters che Salvini prima riteneva il tema del Mes troppo tecnico per coinvolgere gli elettori, ma ha deciso che adesso è il momento giusto“. Verso la fine di una nuova giornata di polemiche politiche contro la riforma del Meccanismo europeo di stabilità, una cronaca dell’agenzia di stampa Reuters dà l’interpretazione autentica sull’origine dell’offensiva lanciata dieci giorni fa dal ...

Fondo salva-Stati - il vero problema del Mes è il suo masochismo di Fondo : La riforma del Mes è stata messa sotto accusa soprattutto perché imporrebbe delle pericolosissime “condizionalità” a uno Stato europeo che volesse accedere agli aiuti del Mes medesimo. In particolare, la cosiddetta Linea di credito condizionale precauzionale (Pccl) sarebbe limitata ai paesi con una situazione economico-finanziaria solida, ma influenzabile da shock negativi. La seconda linea di credito invece, detta Eccl, sarebbe destinata a ...

Fondo salva-Stati - ovvero un progetto che si gioca tutto sulla psicologia : Confesso che non ho ancora capito in modo chiaro le implicazioni legate all’approvazione del Mes: Fondo salva Stati. Mi pare che non si tratti di una diatriba di natura economica, anche se questo Fondo è finanziario, ma di tipo psicologico. Alcuni paventano il fatto che il solo dispiegamento di una protezione faccia apparire più traballante l’economia degli Stati più indebitati come l’Italia. Sarebbe come se in un circo porre una rete ...

Mes - ma quale Fondo Salva-Stati Prima serve alle banche tedesche : Se ne parla poco, ma la riforma dell'Esm (il meccanismo di stabilità europeo) serve tra le altre cose a consentire di rifinanziare, a condizioni migliori, il Fondo di risoluzione unico (Srf) che interviene in caso di crisi di una banca o Sim che debba essere posta in risoluzione. In quel caso si prevede che una parte dei costi del salvataggio sia sostenuta dai detentori di obbligazioni (nel caso di uno stato dei suoi titoli ...

Fondo salva-Stati - Fassina : “Noi di Leu e M5s su stessa posizione - Pd e Italia Viva ovviamente no. Allarma non solo testo ma anche contesto Ue” : “Il vertice di maggioranza sul Mes a Palazzo Chigi? E’ stata una riunione interessante e il ministro dell’Economia Gualtieri ha chiarito utilmente alcuni punti. Restano però le divergenze di Fondo. I 5 Stelle sembrano essere sulla nostra stessa posizione. ovviamente Pd e Italia Viva hanno un’opinione diversa dalla nostra“. Così, ai microfoni di Radio Radicale, il deputato di LeU, Stefano Fassina, in una intervista ...

Fondo salva-Stati - Panetta (Bankitalia) : “Italia non è Grecia”. Gentiloni : “Trattativa più che accettabile. Da polemica danni sui mercati” : La discussione intorno al Fondo salva-Stati “è scoppiata solo in Italia per motivi meta-economici” ma “preoccuparci oggi come se dovessimo ricorrere al Mes (meccanismo europeo di stabilità, ndr) non sta né in cielo né in terra”. Fabio Panetta, direttore generale di Banca d’Italia, alla Festa del Foglio critica la polemica sollevata all’improvviso qualche giorno fa da Matteo Salvini e Giorgia Meloni sulla discussa ...

Fondo salva stati - la versione di Panetta : Fabio Panetta, direttore generale della Banca d’Italia e a breve membro del board della Bce, non capisce tutte queste “reazioni isteriche” – come le definisce Luciano Capone nell’intervista durante la festa del Foglio – alla riforma del Fondo salva-stati. Certo, “la Banca d’Italia non deve valutare