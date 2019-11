Fondazione Open : Librandi - ‘finanziamento? sono soldi sudati - tutto regolare e tracciabile’ : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “sono soldi regolari, trasparenti, tracciabili, non scaricati dalle tasse della mia azienda ma sudati e guadagnati con estremo sudore”. Lo dice Gianfranco Librandi di Italia Viva all’Adnkronos in merito al finanziamento di 800mila euro alla Fondazione Open. L'articolo Fondazione Open: Librandi, ‘finanziamento? sono soldi sudati, tutto regolare e tracciabile’ sembra essere il primo ...

Fondazione Open : Librandi - ‘c’è chi compra barca o quadro - io finanzio politica in cui credo’ : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “No non son pentito per niente perche ho condiviso un progetto con Renzi e andrò vanti a condividerlo”. Lo dice Gianfranco Librandi di Italia Viva all’Adnkronos in merito al finanziamento di 800mila euro alla Fondazione Open. “Un imprenditore puà decidere di comprare una barca o un’opera d’arte. Io credo nel Paese e credo che sia un cosa importante per cui lottare e dato ...

Fondazione Open : Orfini - ‘inspiegabile - fatico a comprendere accuse’ : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Quanto accaduto in questi giorni alla Fondazione Open a me appare onestamente inspiegabile e davvero fatico a comprendere le accuse. L’inchiesta farà il suo iter e vedremo come finirà. Però quanto accaduto impone alla riflessione due aspetti molto seri”. Lo scrive su Facebook Matteo Orfini, parlamentare del Partito Democratico. “Il primo – prosegue – riguarda la natura dei ...

Fondazione Open - Conte : inchiesta non dovrebbe influire su sorti governo. Bianchi e Carrai annunciano ricorso a Riesame : L'inchiesta sui finanziamenti relativi alla Fondazione renziana Open tiene ancora banco. Per il premier, Giuseppe Conte, "non credo che un'inchiesta giudiziaria debba influire sulle sorti di un governo, sarebbe una commistione inaccettabile". Intanto, i legali del leader di Iv, Matteo Renzi, fanno sapere che le tre denunce annunciate sui social network da Matteo Renzi, la prima per diffamazione, indirizzata al procuratore di Firenze Giuseppe ...

Fondazione Open : Faraone - ‘bene scuse Riva - ora stop fango con ventilatore’ : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – ‘Siamo contenti di apprendere che il giornalista Riva si sia scusato con Renzi ma il fatto denota che c’è un clima da spargimento di fango col ventilatore. Questa vicenda si rivelerà per ciò che è: una bolla di sapone”. Lo dice il capogruppo di Italia Viva al Senato, Davide Faraone.“Oggi ho detto che la sola colpa di Matteo è quella di aver fatto un partito: mi correggo, le colpe sono ...

Fondazione Open : Riva si scusa con Renzi - ‘inesattezza su sua villa’ : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Egregio senatore Matteo Renzi questa mattina durante la trasmissione ‘Studio 24’ in onda su Rainews 24, in un momento concitato del dibattito, sono incorso in una inesattezza nei suoi confronti”. Lo scrive su Facebook il giornalista Gigi Riva de L’Espresso nei cui confronti Matteo Renzi aveva annunciato querela. “Ho detto, riferendomi a notizie apparse sulla stampa, che la ...

Fondazione Open - ora per creare fango bastano denunce senza senso. Dove vogliamo arrivare? : Dopo le cronache giudiziarie di questi giorni voglio cercare di fare il punto. La Fondazione Open (chiusa da circa due anni) è sotto inchiesta da parte della Procura di Firenze perché avrebbe agito come articolazione di partito (all’epoca, il Pd) e avrebbe violato le norme relative ai finanziamenti ai partiti. Di conseguenza sono indagati alcuni responsabili della Fondazione per finanziamento illecito ai partiti e alcuni reati collegati. Per ...

Open - l’Espresso : “Alla Fondazione 800mila euro dal deputato Librandi - ricandato dal Pd” : Il più grande finanziatore della fondazione Open è stato Gianfranco Librandi. Lo sostiene il settimana L’Espresso, che sul suo sito pubblica alcuni nomi di finanziatori dell’ex cassaforte di Matteo Renzi. Dopo la vicenda del prestito da 700mila euro per comprare la villa a Firenze, il settimanale ricostruisce alcuni passaggi contenuti in un rapporto dei detective dell’antiriclaggio di Bankitalia. Su uno dei conti della Open aperto il ...

Fondazione Open - da Gianfranco Librandi 800mila euro : poi è stato candidato col Pd : Nuovi dettagli, piuttosto clamorosi, emergono nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Open, cassaforte di Matteo Renzi e del renzismo. Lo scoop è de L'Espresso e riguarda uno dei finanziatori della Fondazione stessa, dove sono affluiti i soldi di importanti, importantissimi donatori. Tra questi,

Renzi su Fondazione Open : "La mia villa? Finirò di pagare il mutuo con i soldi di denunce e querele" : Matteo Renzi attacca per difendersi da quanto si sta dicendo su di lui in questi ultimi giorni a causa dell'inchiesta in corso sulla fondazione Open. Oggi ha cominciato la giornata con un lungo post sui social network in cui da una parte lascia intendere di sentirsi perseguitato dalla magistratura e dall'altra ribadisce che no, non sta dicendo che ci sia un complotto contro di lui e che crede nella giustizia.Renzi infatti ha ...

Open - a Renzi un prestito da 700 mila euro : la card della Fondazione in uso a Lotti : Due inchieste parallele: quella sulla fondazione Renziana Open e sui trasferimenti di denaro da parte dei donatori, e quella sull'acquisto della villa di Matteo Renzi, avvenuto grazie al prestito di...