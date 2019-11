Fondazione Open | da Gianfranco Librandi 800mila euro | poi è stato candidato col Pd

Renzi su Fondazione Open : "La mia villa? Finirò di pagare il mutuo con i soldi di denunce e querele" : Matteo Renzi attacca per difendersi da quanto si sta dicendo su di lui in questi ultimi giorni a causa dell'inchiesta in corso sulla fondazione Open. Oggi ha cominciato la giornata con un lungo post sui social network in cui da una parte lascia intendere di sentirsi perseguitato dalla magistratura e dall'altra ribadisce che no, non sta dicendo che ci sia un complotto contro di lui e che crede nella giustizia.Renzi infatti ha ...

Open - a Renzi un prestito da 700 mila euro : la card della Fondazione in uso a Lotti : Due inchieste parallele: quella sulla fondazione Renziana Open e sui trasferimenti di denaro da parte dei donatori, e quella sull'acquisto della villa di Matteo Renzi, avvenuto grazie al prestito di...

Renzi su Fondazione Open : "La mia villa? Finirò di pagare il mutuo con i soldi delle querele" : Matteo Renzi attacca per difendersi da quanto si sta dicendo su di lui in questi ultimi giorni a causa dell'inchiesta in corso sulla fondazione Open. Oggi ha cominciato la giornata con un lungo post sui social network in cui da una parte lascia intendere di sentirsi perseguitato dalla magistratura e dall'altra ribadisce che no, non sta dicendo che ci sia un complotto contro di lui e che crede nella giustizia.Renzi infatti ha ...

Inchiesta Fondazione Open - ora per Matteo Renzi le notizie sono diventate “avvertimenti” : Un’Inchiesta giornalistica dettagliata sul prestito che gli ha consentito di acquistare la villa da 1,3 milioni di euro a Firenze per Matteo Renzi è diventata “un avvertimento”. L’ex premier lo ha spiegato in mattinata con parole non diversamente interpretabili durante la sua ospitata a Circo Massimo, su Radio Capital: “Ho solo criticato l’invasione di campo di due magistrati nella sfera politica e la risposta è la ...

Inchiesta Fondazione Open - per Matteo Renzi le notizie su di lui sono diventati avvertimenti : Un’Inchiesta giornalistica dettagliata sul prestito che gli ha consentito di acquistare la villa da 1,3 milioni di euro a Firenze per Matteo Renzi è diventata “un avvertimento”. L’ex premier lo ha spiegato in mattinata con parole non diversamente interpretabili durante la sua ospitata a Circo Massimo, su Radio Capital: “Ho solo criticato l’invasione di campo di due magistrati nella sfera politica e la risposta è la ...

“Il Pd chieda al suo ex segretario Renzi spiegazioni sulla Fondazione Open" : “Il Pd chieda al suo ex segretario Renzi spiegazioni sulla Fondazione Open. Io mi auguro che non ci sia nulla di irregolare, ma ormai il danno è fatto. Chi ha voluto la cancellazione del contributo elettorale è vittima di quella scelta sciagurata. La politica si vendica sempre”.Ugo Sposetti, ex tesoriere dei Ds, parla con “La Repubblica” delle polemiche innescate dall’inchiesta sulla Fondazione ...

Open - a Renzi un prestito da 700mila euro : la card della Fondazione in uso a Lotti : Due inchieste parallele: quella sulla fondazione Renziana Open e sui trasferimenti di denaro da parte dei donatori, e quella sull'acquisto della villa di Matteo Renzi, avvenuto grazie al prestito...

Open - i finanziatori della Fondazione che hanno beneficiato di scelte del governo Renzi : dal gruppo Gavio alla lobby del tabacco : Erano tra i finanziatori della fondazione Open. E hanno beneficiato di alcune scelte del governo di Matteo Renzi. Sono alcuni degli imprenditori che nelle ultime ore hanno subito una perquisizione della guardia di finanza. L’inchiesta è quella sulla cassaforte che ha accompagnato l’ex premier durante tutta la sua ascesa: prima alla segreteria del Pd, poi a Palazzo Chigi. La stessa fondazione che metteva i soldi per la Leopolda, ...

Fondazione Open : Renzi - 'casa tutto trasparente - pago mutuo da 1mln con mia indennità' : Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Quanto alla vicenda di casa mia: non c’entra niente con la Fondazione. Ma non ho problemi ad essere trasparente su tutti i fatti miei. Io sono un libro aperto: male non fare, paura non avere". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi. "Ho comprato casa a Firenze per 1.300.000

Inchiesta Open - Renzi difende la Fondazione : «Ora i giudici decidono cosa è un partito» : «Chi decide oggi che cosa è un partito? La politica o la magistratura? Su questo punto si gioca una sfida decisiva per la democrazia italiana. Chiameremo in causa tutti i livelli...

Fondazione Open - Renzi : “Ho denunciato Espresso per divulgazione di segreto bancario. Vicenda del prestito per la casa non c’entra nulla. “ : L’inchiesta dell”Espresso’ sulla casa “non ha niente a che vedere con la Fondazione Open. Ho aspettato per rispondere all’Espresso per poter denunciare per divulgazione di segreto bancario, ora il mio avvocato ha provveduto a denunciare l’Espresso: non c’è alcuna attinenza con la Vicenda della Fondazione Open ma c’è una scrittura privata”. Lo ha detto Matteo Renzi nel corso di una conferenza ...

Fondazione Open - Renzi attacca : “Nessuno può più finanziare Italia Viva - è ferita a democrazia” : Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, passa al contrattacco dopo l'inchiesta sulla Fondazione Open. E, provocatoriamente, invita tutte le aziende a non finanziare più il suo partito, perché rischierebbero perquisizioni e indagini: "Non date un soldo a Italia Viva. Siamo in presenza di una ferita al gioco democratico".Continua a leggere

Fondazione Open - Renzi attacca : “Nessuno può più finanziaria Italia Viva - è ferita a democrazia” : Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, passa al contrattacco dopo l'inchiesta sulla Fondazione Open. E, provocatoriamente, invita tutte le aziende a non finanziare più il suo partito, perché rischierebbero perquisizioni e indagini: "Non date un soldo a Italia Viva. Siamo in presenza di una ferita al gioco democratico".Continua a leggere

Inchiesta Open - Nobili (Italia Viva) : “Fondazione è campione europea di trasparenza. Nulla da temere” : “La Fondazione Open è campione europea di trasparenza. Di Maio? Lo aspettavano al G20, la prossima volta fa bene ad andarci”. Così il deputato di Italia Viva Luciano Nobili ha risposto ai cronisti che gli chiedevano un commento in merito alle indagini della Guardia di Finanza sulla Fondazione Open. “Non c’è nessun attacco, siamo tranquillissimi e aspettiamo che l’Inchiesta faccia il suo corso. Non abbiamo Nulla da ...