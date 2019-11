Fondazione Don Giovanni Brandolese La vocazione | promuovere libertà di

Inchiesta Open - Renzi difende la Fondazione : «Ora i giudici decidono cosa è un partito» : «Chi decide oggi che cosa è un partito? La politica o la magistratura? Su questo punto si gioca una sfida decisiva per la democrazia italiana. Chiameremo in causa tutti i livelli...

Perquisiti finanziatori di Open - ex Fondazione di Matteo Renzi. «Articolazione di partito» Donazioni per 6 - 7 milioni : come funzionava : La procura di Firenze sta indagando sui soldi versati all’avvocato Bianchi, indagato per traffico di influenze, e poi finiti nelle casse dell’organizzazione. La difesa: «Tutto tracciabile e fatto alla luce del sole»

De Benedetti : “Riprendo ‘Repubblica’ per donarla a una Fondazione. I miei figli non la amano - almeno smettano di distruggerla” : Riprendersi Repubblica, per salvare quello che rappresenta: “Un pezzo importante della vita di questo Paese. Tante cose sono avvenute su Repubblica, e tante cose sono avvenute a causa di Repubblica, sia sul piano politico che su quello culturale, direi anche civico. Il gruppo Espresso ha avuto in Italia un ruolo fondamentale. Merita di essere conservato e gestito“. E quindi vale la pena riprenderselo e poi regalare le azioni a una ...