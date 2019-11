Femminicidio | pena dimezzata per il bancario killer

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 28 novembre 2019) Bianca Elisi La corte di Assise di appello di Roma si pronuncia su un caso di femmincidio dimezzando laalche nel 2017 uccise la compagna per gelosia Accecato dalla paura di perdere la sua compagna l’aveva uccisa. Era il 2017 e il delitto ebbe vasta eco nella Capitale. Forse perché maturato negli ambienti della cosiddetta “Roma bene”. Lui, Francesco Carrieri, 57 anni, era un uomo di successo, un direttore di banca. Lei, Michela Di Pompeo, di 47, invece, insegnava italiano alla Deutsche Schule di Roma. L’omicidio si era consumato in un appartamento di via del Babuino, a due passi da piazza di Spagna, proprio nel cuore del centro storico. In quella casa, presa in affitto dall’attore Alessandro Preziosi, i due convivevano. Ma i litigi, per la gelosia di lui, ultimamente erano all’ordine del giorno. E una sera è sfociata nell’orrendo delitto. L’uomo l’ha uccisa ...

