Fedez | incidente per Leone e corsa al pronto soccorso | Chiara Ferragni | ' Ho perso 20 anni'

Chiara Ferragni e Fedez - paura per il piccolo Leone : sei punti in testa per un incidente in casa. “Ho perso vent’anni di vita” : “Ho perso vent’anni di vita”: così Chiara Ferragni riassume nelle sue stories su Instagram i terribili momenti vissuti assieme al marito Fedez mercoledì pomeriggio, quando sono dovuti correre in ospedale a causa di un incidente domestico capitato al piccolo Leone. Il bimbo, che compirà due anni a marzo, stava giocando in casa quando, mentre correva, è caduto e ha sbattuto la fronte contro il battiscopa, procurandosi un brutto ...

