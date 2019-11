Fedez imputato per lesioni per la rissa col vicino

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 28 novembre 2019) Francesca Galici A più di tre anni di distanza dai fatti,è statopera causa di unacon undi casa avvenuta il 12 marzo 2016. Testimone il cantanteFabio Rovazzi, ai tempi grande amico del rapper Non sembra essere un momento sereno questo per. È notizia di queste ore la sua imputazione pera causa di una lite condominiale avvenuta lo scorso 12 marzo 2016. A più di tre anni di distanza, il giudice di pace ha deciso di avviare il procedimento contro il cantante. A sporgere denuncia contro il cantante era stato proprio ildi casa, che stando a quanto riportano le cronache dell'epoca avrebbe citofonato a casa del cantante alle 6 del mattino a causa del volume eccessivo della musica. Prima una discussione e poi l'alterco, che è degenerato con tanto di pugni in faccia. Una vera e propriada saloon, che ha avuto ...

