Federer gli regala la sua nuova racchetta | l’emozione di Lewis Hamilton | “mio padre non

Tennis – Federer apre alla stagione 2021 - i fan sognano : “se sto bene voglio giocare - ammesso che mia moglie sia felice” : Roger Federer apre alla possibilità di giocare anche nel 2021 all’età di 40 anni: il campione svizzero pone come condizioni la salute fisica e la volontà della moglie Nel corso di una conferenza stampa in quel di Manhattan, nella quale ha sponsorizzato il marchio svizzero ‘Swiss Sneakers’, Roger Federer ha aperto alla possibilità di giocare anche nella stagione 2021. Il campione svizzero, già certo di giocare nel 2020, ...

Tennis – Federer applaude Nadal : “ho imparato molto da lui - diventerà il migliore di tutti i tempi” : Roger Federer ha solo parole di elogio nei confronti di Rafa Nadal: le dichiarazioni dello svizzero sul collega spagnolo sono speciali Da qualche giorno ormai non si fa altro che parlare di Tennis ed in particolar modo di Rafa Nadal. Il numero 1 al mondo ha fatto breccia nel cuore di tutti gli appassionati di Tennis, anche quelli che non lo amano del tutto, per l’impresa di domenica sera a Madrid che ha permesso alla Spagna di ...

Tennis - ATP Finals 2019 : Thiem vince un’epica battaglia con Djokovic. L’austriaco è in semifinale - per il serbo spareggio con Federer : Dominic Thiem è il primo semifinalista delle ATP Finals 2019. Dopo Roger Federer, L’austriaco batte anche Novak Djokovic in tre set con il punteggio di 6-7 6-3 7-6 dopo due ore e cinquanta minuti di gioco. E’ un match incredibile, uno dei più belli di tutta la stagione, a consegnare a Thiem la prima semifinale della carriera al Masters. Per il serbo adesso ci sarà un attesissimo scontro diretto da dentro o fuori con lo ...

Tennis - ATP Finals 2019 : Thiem vince un’epica battaglia con Djokovic. L’austriaco è in semifinale - per il serbo spareggio con Federer : Dominic Thiem è il primo semifinalista delle ATP Finals 2019. Dopo Roger Federer, l’austriaco batte anche Novak Djokovic in tre set con il punteggio di 6-7 6-3 7-6 dopo due ore e cinquanta minuti di gioco. E’ un match incredibile, uno dei più belli di tutta la stagione, a consegnare a Thiem la prima semifinale della carriera al Masters. Per il serbo adesso ci sarà un attesissimo scontro diretto da dentro o fuori con lo ...

Tennis - ATP Finals 2019 : Thiem vince un’epica battaglia con Djokovic. L’austriaco è in semifinale - per il serbo spareggio con Federer : Dominic Thiem è il primo semifinalista delle ATP Finals 2019. Dopo Roger Federer, l’austriaco batte anche Novak Djokovic in tre set con il punteggio di 6-7 6-3 7-6 dopo due ore e cinquanta minuti di gioco. E’ stato un match incredibile, uno dei più belli di tutta la stagione, con Thiem che centra la sua prima semifinale della carriera al Masters. Per Novak Djokovic adesso ci sarà un attesissimo scontro diretto da dentro o fuori con ...

Berrettini lotta e perde con Federer : “Voglio di più” : Matteo Berrettini gioca alla pari per un set ma deve infine arrendersi a Roger Federer, per la verita' non proprio in giornata di grazia, nella terza giornata delle ATP Finals. Dopo la netta sconfitta all'esordio contro Novak Djokovic, il 23enne romano era chiamato al riscatto contro il sei volte vincitore del torneo dei Maestri. Una sorta di rivincita degli ottavi di finale di Wimbledon, persi malamente dall'italiano, che alla O2 Arena - pur ...

ATP Finals 2019 : Roger Federer si riscatta - Matteo Berrettini migliora rispetto all’esordio - ma perde in due set : Seconda sconfitta per Matteo Berrettini alle ATP Finals di Londra. Il romano gioca un match migliore rispetto a quello d’esordio contro Novak Djokovic, ma non basta per battere Roger Federer, che si impone con il punteggio di 7-6(2) 6-3 ed è certamente in corsa per la qualificazione alle semifinali, mentre per Berrettini la questione è appesa all’esito di Djokovic-Thiem di questa sera. Per l’elvetico, dopo la sconfitta proprio ...

ATP Finals 2019 : Roger Federer a caccia di un titolo che gli manca dal 2011 : Quella di quest’anno sarà la diciassettesima partecipazione di Roger Federer all’atto conclusivo annuale del circuito maggiore ATP, che fino al 2008 si chiamava Masters Cup e che ora, da quando si gioca a Londra nel 2009, si chiama ATP Finals. Il 38enne fuoriclasse svizzero di Basilea ha vinto il torneo per sei volte ma l’ultima risale a otto anni fa: ci è riuscito infatti nel 2003, il suo secondo anno tra i migliori otto del mondo e l’ultimo in ...

Tennis - tutti i segreti di Sinner : “amo la tv e mangio carote - ma non datemi gli insetti. Federer? Il mio preferito” : Il Tennista azzurro ha raccontato i propri segreti, rivelando di amare Federer e di aver imparato molto da Wawrinka Lunedì diventerà il più giovane del 2019 nella top-100, ma Jannik Sinner non sorride più di tanto per non essere riuscito a battere Gael Monfils a Vienna, fallendo l’accesso ai quarti di finale. AFP/LaPresse Una battuta d’arresto che non cancella le ottime prestazioni dell’azzurro in queste ultime settimane, ...

ATP Basilea – Wawrinka - che battaglia contro Tiafoe! ‘Stanimal’ trionfa al terzo set : ora derby contro Federer! : Stan Wawrinka infiamma il pubblico di Basilea e batte Frances Tiafoe: il tennista svizzero trionfa al terzo set e accede ai quarti di finale Il pubblico di Basilea si infiamma per il successo di Stan Wawrinka. Il tennista svizzero, numero 17 al mondo, si esalta davanti al pubblico di casa e dopo 2 ore e 33 minuti d match supera Frances Tiafoe. Wawrinka trionfa al terzo set dopo un incontro combattuto e avvincente, nel quale è stato capace ...

Federer vuole fare il maestro all’Accademia di Nadal. E la scuola gli chiede… il curriculum : Professor Federer, Preside Nadal. L’accademia dei sogni esiste già, a Manacor. La combo in cattedra poi non è nemmeno così un’utopia. Roger Federer, che non ha ancora voglia di smettere, ha però già delineato la sua idea di futuro: insegnare tennis. Per cui quando Nadal lo ha definito sui social “il fenomeno dello sport come stile di vita”, il campione svizzero ha immediatamente rilanciato: “Vorrei insegnare ai ...

ATP Shanghai – Roger Federer agli ottavi di finale : Ramos sconfitto al tie-break del secondo set : Roger Federer stacca il pass per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai: il tennista svizzero supera Albert Ramos-Vinolas in 2 set Basta 1 ora e 26 minuti a Roger Federer per staccare il pass degli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista svizzero, numero 3 del monto e testa di serie numero 2 del torneo asiatico, si è sbarazzato in due set di Albert Ramos-Vinolas, sconfitto con il punteggio di 2-6 / 6-7 (5-7). ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Roger Federer batte Ramos in due set e approda agli ottavi di finale : Missione compiuta per Roger Federer nel suo esordio nel Masters 1000 di Tennis a Shanghai (Cina). Il campione svizzero (n.3 del mondo), vincitore del torneo asiatico in due circostanze, si è imposto contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (n.46 ATP) con il punteggio di 6-2 7-6 (5) in 1 ora e 26 minuti di partita. Un buon primo parziale quello disputato da Roger e poi qualche difficoltà in più nel secondo ma comunque vittoria per lui e ottavi di ...