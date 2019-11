Fabri Fibra | duro attacco di FdI che non lo vuole a Padova per capodanno | ' Testi sessisti'

Fedez : ‘Tiziano Ferro perdona i testi omofobi solo a Fabri Fibra?’ : Non accenna a placarsi la polemica sollevata nel corso della conferenza stampa di Accetto miracoli, nuovo album di Tiziano Ferro, circa il presunto bullismo di Fedez nei confronti del cantautore in una canzone del 2011 intitolata Tutto il contrario. Dopo che il rapper aveva spiegato che il termine omofobia non gli si addice per niente e anzi aveva provato a rilanciare proponendo a Ferro di fare qualcosa insieme su questa importante tematica, ...

Fedez di nuovo contro Tiziano Ferro : 'Solo a Fabri Fibra perdoni i testi omofobi?' : Nella giornata di ieri è andato in scena il primo atto di uno scontro ai vertici della musica italiana. Tiziano Ferro ha infatti commentato in maniera molto critica una vecchia rima di Fedez, presente nel brano "Tutto il contrario", pubblicato circa dieci anni fa. Il protagonista delle liriche in questione, ovviamente, è proprio il popolarissimo contante di Latina. Fedez e Tiziano Ferro: lo scontro su una rima di 10 anni fa "Mi interessa che ...

Tiziano Ferro attaccato da Fedez : 'Solo a Fabri Fibra perdoni i testi omofobi?' : Nella giornata di ieri è andato in scena il primo atto di uno scontro ai vertici della musica italiana. Tiziano Ferro ha infatti commentato in maniera molto critica una vecchia rima di Fedez, presente nel brano "Tutto il contrario", pubblicato circa dieci anni fa. Il protagonista delle liriche in questione, ovviamente, è proprio il popolarissimo contante di Latina. Fedez e Tiziano Ferro: lo scontro su una rima di 10 anni fa "Mi interessa che ...

Fedez a Tiziano Ferro : 'Perdoni solo i testi omofobi di Fabri Fibra' : Non accenna a placarsi la polemica nata ieri, 20 novembre, tra due artisti amatissimi: Tiziano Ferro e Fedez. Il marito di Chiara Ferragni, in particolare, sembra non digerire le frecciatine che il collega gli ha lanciato a distanza su alcuni suoi vecchi testi che ha definito "atti di bullismo". Dopo aver coinvolto Fabri Fibra e alcune frasi poco carine che ha scritto proprio sul cantautore romano, il 30enne ha reso pubblica una campagna contro ...

Padova - per i festeggiamenti del Capodanno in Prato della Valle la star è Fabri Fibra : Il rapper Fabri Fibra sarà il grande ospite della festa di Capodanno 2020 a Padova in Prato della Valle. L'artista marchigiano salirà sul palco prima del consueto spettacolo pirotecnico e sicuramente contribuirà a far partecipare all'evento anche una moltitudine di giovani. L'evento dell'Ultimo dell'Anno del Comune di Padova verrà organizzato da Radio Company in sinergia con Future Vintage Festival. Riguardo all'orario dei festeggiamenti ...

Fabri Fibra - Ernia racconta il feat : 'Mi ha fatto rifare la strofa quattro volte' : Fabri Fibra è senza ombra di dubbio una colonna portante ed un punto di riferimento del rap italiano. Tra i tanti meriti che gli vengono riconosciuti da buona parte degli ascoltatori c'è sicuramente quello di essere riuscito a portare quello che oggi è indubbiamente il genere musicale di riferimento delle nuove generazioni – ma che un tempo in Italia era seguito soltanto da un'esigua nicchia di appassionati – dove difficilmente era arrivato ...

Marracash sull'assenza di Fabri Fibra nel disco : 'I feat non sono attestati di stima' : Si avvicina il 31 ottobre 2019, giorno in cui finirà la lunghissima attesa dei fan di Marracash, che aspettano un nuovo disco solista sin dal 2015, anno di uscita di 'Status'. Il King Del Rap pubblicherà infatti in quella data il suo nuovo album 'Persona', che conterrà in tutto quindici tracce. Di queste ben nove saranno arricchite da collaborazioni con artisti di vario genere, non solo rapper nel senso stretto del termine....Continua a leggere

Enzo Dong e il contributo di Fabri Fibra al suo disco : 'Mi ha battezzato come un figlio' : Si avvicina il 25 ottobre, giorno previsto per l'uscita di 'Dio Perdona Io No', l'attesissimo album di Enzo Dong che i fan del rapper partenopeo aspettano ormai da anni. Ad incrementare l'hype dei supporter in questi giorni sono state anche e soprattutto gli annunci delle collaborazioni che saranno presenti nel disco. Analogamente a quanto sta facendo Marracash, seguendo quello che sembra ormai essere un copione standard ai piani alti del rap ...

Eminem e Fabri Fibra - 17 ottobre il compleanno di entrambi : anni fa stavano per conoscersi : Quella di oggi non è una data qualunque per gli appassionati di hip hop, non lo è mai il 17 ottobre, dato che esattamente 47 anni fa negli Stati uniti nasceva Eminem, vero nome Marshall Mathers, senza ombra di dubbio il rapper bianco per eccellenza e in generale un vero proprio mostro sacro del rap e della cultura hip hop a livello mondiale. Esattamente quattro anni dopo, nelle Marche, nasceva invece Fabrizio Tarducci, in arte Fabri Fibra, ...

Fabri Fibra compie 43 anni - il rapper sta per lanciare la raccolta 'Il tempo vola' : Quando manca praticamente una settimana dall'uscita della sua raccolta "Il tempo vola", Fabri Fibra (al secolo Fabrizio Tarducci) compie 43 anni. Nato a Senigallia, nelle Marche, il 17 ottobre 1976, Fibra è uno degli artisti più discussi e seguiti della scena rap italiana, nonché uno dei più prolifici, con la pubblicazione di dieci album in studio, un album dal vivo e numerosissimi singoli e collaborazioni con altri artisti italiani....Continua ...

Fabri Fibra : ecco la tracklist della sua prima raccolta “Il Tempo Vola (2002-2020)” : In arrivo il 25 ottobre The post Fabri Fibra: ecco la tracklist della sua prima raccolta “Il Tempo Vola (2002-2020)” appeared first on News Mtv Italia.

Come Mai di Fabri Fibra feat. Franco126 è il nuovo singolo da Il Tempo Vola 2002-2020 : Come Mai di Fabri Fibra feat. Franco126 è il nuovo singolo da Il Tempo Vola 2002-2020, raccolta di prossima uscita con la quale si intende festeggiare gli ultimi 18 anni di grandi successi in musica. Il brano in radio dall'11 ottobre conta sulla produzione di Dardust, mentre il testo è firmato dallo stesso Fabri Fibra, Calcutta, e da Franco126 che la interpreta insieme a Fabrizio Tarducci. Nella raccolta che sarà rilasciata il 25 ottobre ...

Fabri Fibra e Franco 126 insieme nella nuova canzone “Come mai” : Ascoltala qui! The post Fabri Fibra e Franco 126 insieme nella nuova canzone “Come mai” appeared first on News Mtv Italia.

Fabri Fibra : in arrivo la raccolta “Il Tempo Vola (2002-2020)” : Una bellissima notizia <3 The post Fabri Fibra: in arrivo la raccolta “Il Tempo Vola (2002-2020)” appeared first on News Mtv Italia.