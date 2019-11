Evasione fiscale | la Chiabotto deve rendere 2 | 5 milioni di euro al Fisco italiano

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 28 novembre 2019) Dopo le attese e discusse nozze con l'imprenditore piemontese Marco Roscio, celebrate poco più di due mesi fa nella chiesa di Sant'Uberto a Venaria Reale, in provincia di Torino, si riaccendono i riflettori sulla bellissima showgirl torinese Cristina, ma, questa volta, per ragioni abbastanza sfortunate. La nota conduttrice televisiva ed ex Miss Italia è, infatti, nei guai per aver evaso il. L'inaspettata e poco felice notizia ha immediatamente scatenato sulla trentatreenne torinese un gossip particolarmente esorbitante facendola precipitandola nel vortice dei media. Lasi trova in una posizione debitoria molto pesante eall'Agenzia delle Entrate ben 2,5diche sconterà versando annualmente una parte della propria liquidità disponibile, nonché mettendo in vendita tutti i negozi siti a Torino e Borgaro Torinese, di cui la stessa è proprietaria ...

