EUROPA Se Francia e Germania commissariano la Ue | e pressano l' Italia

Reclutava mogli per l'Isis : torna in EUROPA/ Turchia vuole rispedirla in Francia : Tooba Gondal rientra in Europa: la Turchia ha intenzione di spedire la reclutatrice Isis in Francia, Paese dove la donna è nata.

Terremoto nel cuore dell’EUROPA - paura a Strasburgo : epicentro nella città al confine tra Francia e Germania [MAPPE e DATI] : Scossa di Terremoto nell’est della Francia: il sisma magnitudo 3.4 secondo la Rete nazionale di sorveglianza sismica francese (Renass), è stato avvertito anche a Strasburgo. L’epicentro è stato individuato a 5 km dalla città dell’Alsazia. Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Terremoto nel cuore dell’Europa, paura a Strasburgo: epicentro nella città al confine tra Francia e Germania [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su ...

Francia - Macron : “La Nato è in stato di morte cerebrale. EUROPA sull’orlo del baratro” : In un'intervista rilasciata all'Economist il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha duramente criticato il ruolo della Nato nella recente campagna della Turchia nel nord-est della Siria. E sull'Europa ha detto: "E' sull'orlo di un precipizio" e sarà sempre più fuori controllo fino a quando non inizierà a comportarsi "come una potenza geopolitica".Continua a leggere

Maltempo - parti dell’EUROPA in ginocchio : alluvioni - devastazione - morti e dispersi in Italia - Francia e Spagna [FOTO e VIDEO] : Parte dell’Europa fa i conti con il Maltempo. Oltre all’Italia, devastata al Nord-Ovest da nubifragi e alluvioni, in pochi giorni, su alcune zone della Spagna sudorientale e della Francia meridionale sono caduti quasi 3 mesi di pioggia a causa del forte sistema che ha sferzato il Mediterraneo occidentale. Molte località da Peniscola (Spagna) a Montpellier (Francia) hanno ricevuto 50-100mm di pioggia, con le località più colpite che hanno ...

Francia motore d’EUROPA : Sono stati sufficienti le manifestazioni dei gilet gialli in piazza contro incauti rincari macroniani alla pompa di benzina per convincere gli osservatori di cose transalpine che la Francia era il malato d’Europa. Vero è che Parigi di problemi ne ha avuti e ne ha da elencare diversi (scioperi, corte

Siria - Conte : “Italia capofila in EUROPA su stop export armi alla Turchia”. Di Maio e Le Drian (Francia) : “Ue parli con una voce sola” : “Non è vero che l’Italia è rimasta indietro” sull’embargo alle armi alla Turchia, “l’Italia è capofila di una decisione forte dell’Ue sul tema, ma deve essere unitaria, altrimenti non è efficace. Se siamo capofila di una simile decisione non vuol dire mica che vogliamo vendere armi a Ankara“. Nel giorno del Consiglio dei ministri degli Esteri Ue a Lussemburgo, dove l’Italia chiederà all’Unione una decisione ...