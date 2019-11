Europa League | la Roma si qualifica se… Tutte le possibili combinazioni

Lazio si qualifica se…/ Europa League - combinazioni e risultati utili per sedicesimi : Lazio si qualifica se...? Tutti i risultati e le combinazioni utili: per l'accesso ai sedicesimi di Europa League serve innanzitutto battere il Cluj. Poi...

Europa League - la Lazio si qualifica se…tutte le combinazioni per l’ultima giornata : Grazie al successo contro i rumeni del Cluj, la Lazio tiene accesa una fiammella per la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Il gol di Correa permette ai biancocelesti di poter sperare nell’ultima giornata. Grazie all’1-0 ottenuto all’Olimpico, la squadra di Simone Inzaghi è in vantaggio negli scontri diretti nei confronti del Cluj, vittorioso all’andata per 2-1 (regola del gol in trasferta). Di ...

Risultati Europa League – Colpo grosso del Francoforte - bene Siviglia e Sporting : le classifiche aggiornate : Risultati Europa League – Si scende in campo per un turno fondamentale di Europa League. Impegnate Lazio e Roma. I biancocelesti ospitano il Cluj, i giallorossi vincono in Turchia sul campo dell’Istanbul Basaksehir. Molte le gare interessanti come Braga-Wolves che finisce 3-3 con entrambe le squadre qualificate al prossimo turno, Feyenoord-Rangers si chiude sul 2-2, colpaccio del Porto, nel gruppo della Roma vince anche il ...

Europa League – Lazio - (forse) non è ancora troppo tardi : per passare il girone serve un aiutino dal Celtic : La Lazio batte il Cluj e torna in corsa per il passaggio ai sedicesimi: nell’ultima giornata serve una vittoria ed un aiuto dal Celtic La Lazio torna in corsa con grande ritardo, ad una sola giornata dal termine del girone, ma forse c’è ancora speranza. Nella sfida da dentro o fuori contro il Cluj, nella quale anche solo un pareggio avrebbe estromesso i biancocelesti dall’Europa League, la rete di Correa regala tre punti preziosissimi ai ...

Europa League - Lazio-Cluj 1-0 : 22.55 La Lazio mantiene vivo un lumicino di speranza per i sedicesimi superando 1-0 il Cluj all'Olimpico. Biancocelesti bene nel primo tempo, al 24' Correa firma il match finalizzando il dialogo Cataldi-Adekanye (all'esordio fra i pro).I romeni si vedono quando Djokovic va via centralmente e calcia da oltre 25 metri, il palo salva Proto.Molto meno convincente la ripresa della Lazio. Omrani procura due gravi pericoli (sul primo decisivo Bastos ...

LIVE Lazio-Cluj 1-0 - Europa League 2019-2020 in DIRETTA : gol annullato a Traoré! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 32′ Dentro Peteleu, fuori Susic: cambi esauriti per i rumeni. 71′ BOTTA DI OMRANI! Il Cluj sta crescendo pericolosamente. 69′ GOL annullato A TRAORE! Netto l’offside del neoentrato che aveva aggiustato in rete una conclusione di Culio. 68′ Equilibrio all’Olimpico a meno di 20 minuti dalla fine. 66′ Anche nella ...

LIVE Lazio-Cluj 1-0 - Europa League 2019-2020 in DIRETTA : si riparte all’Olimpico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 48’ JONY! Punizione sul palo del portiere che sfiora il gol. 46’ Si riparte a Roma! INIZIO SECONDO TEMPO 21.51 La Lazio conclude un primo tempo equilibrato ma privo di emozioni, sul risultato di 1-0 grazie alla fiammata di Correa, spina nel fianco dei rumeni del Cluj. FINE PRIMO TEMPO 47′ Finisce qui la prima frazione. 45’ 2 minuti di recupero. 45’ ...

Risultati Europa League - classifica/ Roma ok - ora la Lazio! Diretta gol live score : Risultati Europa League, classifiche: Diretta gol live score delle partite che giovedì 28 novembre si giocano per la quinta giornata della fase a gironi.

LIVE Lazio-Cluj 1-0 - Europa League 2019-2020 in DIRETTA : Correa domina all’Olimpico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.51 La Lazio conclude un primo tempo equilibrato ma privo di emozioni, sul risultato di 1-0 grazie alla fiammata di Correa, spina nel fianco dei rumeni del Cluj. FINE PRIMO TEMPO 47′ Finisce qui la prima frazione. 45’ 2 minuti di recupero. 45’ Resta giù Culio dopo un calcio di Parolo. 43’ Grandi scambi sulla sinistra tra Jony e Correa: dovrebbero garantire maggior precisione. 41’ ...

Istanbul Basaksehir-Roma 0-3 - Europa League 2019-2020 : i giallorossi dominano ed ipotecano il pass per i sedicesimi coi gol di Veretout - Kluivert e Dzeko : La Roma, dopo il netto successo casalingo in Campionato col Brescia, rialza la testa anche in Europa sconfiggendo agevolmente per 3-0 l’Istanbul Basaksehir ed ipotecando la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League 2019-2020. Nella quinta giornata del girone J, i capitolini si sono imposti ad Istanbul sull’infernale campo del Basaksehir Fatih Terim Stadium fornendo una prestazione di alto livello e superando di un punto ...

LIVE Lazio-Cluj 1-0 - Europa League 2019-2020 in DIRETTA : Correa sblocca la gara all’Olimpico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26′ BURCA! Tiro potente che esce di poco a lato di Proto. 25′ Grande scambio tra Adekanye e Correa, con l’argentino che chiude in diagonale con il sinistro: vantaggio meritato. 24′ Correa! 1-0 LAZIO! VANTAGGIO BIANCOCELESTE! 22’ Problema per Omrani alla caviglia dopo uno scontro fisico. 20’ Nel match di Glasgow, Celtic e Rennes sono sullo 0-0. 18’ Cluj sulla difensiva: ...

La Roma passa a Istanbul e resta in corsa in Europa League : La Roma vince 3-0 a Istanbul contro il Basaksehir e avvicina la qualificazione ai sedicesimi di Europa League.

LIVE Lazio-Cluj 0-0 - Europa League 2019-2020 in DIRETTA : si parte all’Olimpico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15′ Ancora Correa! L’ex Sampdoria è una spina nel fianco ma pecca di precisione. 13′ Attacca la Lazio con Correa: destro alto. 10’ Cluj sin qui mai pericoloso: meglio gli uomini di Inzaghi. 8’ Ottima giocata di Jony ma Parolo viene fermata al momento del tiro. 7’ Meglio la Lazio in questi primi frangenti con contropiede a tratti. 5’ Grande spunto di Correa sulla sinistra, ma ...

La Roma torna in vetta al proprio girone di Europa League : Con i tre punti conquistati a Istanbul, in casa del Basaksehir, la Roma torna in vetta al proprio girone di