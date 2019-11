Europa League, Basaksehir-Roma 0-3

Passo avanti verso i 16.mi per lache batte il3-0 a Istanbul. Buona partenza dei padroni di casa con occasioni per Visca e Crivelli,poi è Zaniolo ad essere pericoloso. Al 28'mani in area di Topal e rigore realizzato da Veretout. Al 40' raddoppia Kluivert servito da Pellegrini.Al 45' tris di Dzeko.Al 54'oggetto lanciato dalle tribune su Pellegrini (5' di stop). La ripresa non ha molto da dire. I turchi reagiscono in maniera blanda, lanon ha interesse ad alzare i ritmi e si limita a controllare il gioco.(Di giovedì 28 novembre 2019)