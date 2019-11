Estremisti di destra indagati | volevano costituire un partito nazista | «Abbiamo armi ed

Operazione "Ombre Nere" : Estremisti di destra volevano costituire un partito nazista. FOTO : Diciannove persone sono indagate con l'accusa di voler formare un movimento apertamente xenofobo e antisemita. Si ipotizza il reato di costituzione e partecipazione ad associazione eversiva

Estremisti destra - blitz in tutta Italia : 10.52 blitz in varie città Italiane a seguito di indagini della Digos di Enna, dirette dalla Procura distrettuale antimafia e antiterrorismo di Caltanissetta, su gruppi di estrema destra. 19 gli indagati, nei confronti dei quali sono scattate perquisizioni. Sono accusati di partecipazione ad associazione eversiva e istigazione a delinquere. Fatta luce su una galassia di soggetti intenzionati a costituire un movimento di ispirazione ...

Eversione di destra : perquisizioni in tutta Italia - indagati diciannove Estremisti filonazisti : Secondo gli inquirenti gli indagati erano intenzionati a costituire un movimento d'ispirazione apertamente filonazista, xenofoba ed antisemita denominato "Partito Nazionalsocialista Italiano dei lavoratori"

Blitz contro Estremisti di destra - volevano costituire il partito nazista : Blitz in tutta Italia della Polizia di Stato con numerose perquisizioni a carico di soggetti legati a gruppi dell’estrema destra. Le indagini svolte dalla Digos di Enna con il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, sono dirette dalla Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Caltanissetta. L’inchiesta, avviata da circa due anni, è coadiuvata dagli omologhi uffici di Siracusa, Milano, ...

Siena : progettavano un attentato in una moschea - indagati 12 Estremisti di destra : Dodici estremisti di destra risultano essere indagati con l’accusa di avere progettato di far saltare in aria una moschea nel Senese. Secondo alcune fonti giornalistiche e secondo quanto pervenuto al termine di accurate indagini svolte dagli agenti della Dda di Firenze, gli ideatori del progetto decisero di non metterlo in atto per paura di essere "scoperti" perché si sentivano già sotto l'occhio vigile delle Forze dell'Ordine. Nel mirino una ...

«Colpire la moschea col tritolo» : il piano degli Estremisti di destra : Dodici indagati, tra loro un bancario e il figlio. Con la scusa di essere dei collezionisti, accumulavano armi di ogni tipo

Due uomini sono stati arrestati in un’indagine della polizia di Firenze e Siena su un gruppo di Estremisti di destra : Martedì la polizia di Firenze e Siena ha perquisito numerose abitazioni, uffici e capannoni della provincia di Siena e ha arrestato due uomini, padre e figlio di 62 e 22 anni, in un’indagine su dodici estremisti di destra che online

Estremisti di destra volevano far saltare una moschea : 12 arresti nel Senese : Inneggiavano al fascismo e al nazismo, disponevano di armi e di esplosivi, tra cui tritolo e polvere da sparo, ed erano pronti a usarli. Sono dodici, tutte residenti a Siena e provincia, le persone...

Due uomini sono stati arrestati in un’indagine delle polizie di Firenze e Siena su un gruppo di Estremisti di destra : Martedì le polizie di Firenze e Siena ha perquisito numerose abitazioni, uffici e capannoni della provincia di Siena e ha arrestato due uomini, padre e figlio di 62 e 22 anni, in un’indagine su dodici estremisti di destra che online

Volevano far saltare in aria una moschea : arrestati 2 Estremisti di destra in Toscana - 12 indagati : Una moschea nel mirino degli estremisti indagati a Firenze. L’intenzione di farla saltare con una condotta del gas, emerge dalle intercettazioni, ma l’azione non venne portata a termine perché un 60enne di Siena, nostalgico delle SS, al centro dell’inchiesta, sarebbe stato contattato dalla polizia che aveva notato strani movimenti vicino all’edificio di Colle Val D’Elsa.Sono in tutto dodici gli estremisti di ...

Estremisti di destra progettavano di far esplodere la moschea : sui social posavano con la divisa delle SS : Avrebbero progettato, salvo poi rinunciare, di far esplodere la moschea di Colle Val d'Elsa (Siena) ipotizzando di far saltare la condotta del gas ma avrebbero desistito temendo di esser scoperti...

Estremisti di destra volevano far esplodere moschea a Colle Val d'Elsa : Alcuni Estremisti di destra avrebbero progettato di far esplodere la moschea di Colle Val d'Elsa (Siena), salvo poi rinunciare per paura di essere scoperti dalla polizia. È uno dei dettagli che emergono dall’inchiesta sull'estremismo di destra della Dda di Firenze che vede per ora 12 indagati e che oggi ha portato a numerose perquisizioni in case, capannoni e uffici in provincia di Siena. "Al momento non abbiamo riscontri di correlazioni ...

Blitz contro Estremisti di destra : "Progettavano di far esplodere una moschea" : Dodici indagati nel senese dopo la maxi operazione portata a termine dalla polizia di Firenze coordinata dalla Dda. Sono...

Aggressione Cinema America : in manette 3 Estremisti di destra : Roma – Tre esponenti dei movimenti dell’estrema destra romana da questa mattina sono agli arresti domiciliari perché ritenuti responsabili dell’Aggressione ai danni dei giovani del “Cinema America”, avvenuta alle 4 del 16 giugno scorso. Le indagini della Digos sono scattate subito dopo l’Aggressione, accaduta tra i vicoli di Trastevere, ai danni di quattro amici che stavano concludendo la serata dopo aver assistito, in Piazza San Cosimato, alla ...