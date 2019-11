Eros Ramazzotti | Nuova Fiamma Dopo Marica Pellegrinelli!

Eros Ramazzotti sorpreso in flagrante con una ragazza. Nuovo flirt per il cantante? - : Monica Montanaro Eros Ramazzotti è stato paparazzato dal settimanale Chi mentre abbraccia e bacia vigorosamente una giovane ragazza mora all'esterno di un hotel di Lubiana, in Svizzera, dove il cantante fa tappa mentre promuove la suo tournée musicale "Vita Ce N'è World Tour" Eros Ramazzotti, dopo i rumors che gli hanno attribuito un inesistente flirt con Miss Italia, sta vivendo una nuova liaison? Il cantautore romano è stato colto ...

Un nuovo amore per Eros Ramazzotti? Il cantante beccato insieme a una donna misteriosa : La separazione fra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, dopo 10 anni di amore incondizionato, è stato il gossip dell’estate. La separazione fra i due è avvenuta senza clamore, da un giorno all’altro, tanto da spargersi a macchia d’olio fra i fili del web. Eros Ramazzotti in silenzio ha trascorso del tempo con la figlia Aurora, dedicandosi alla musica; mentre Marica Pellegrinelli ha subito trovato un nuovo amore in Charly Vezza. Quel bacio ...

Eros Ramazzotti torna in Italia con “Vita ce n’è World tour” : Prosegue inarrestabile con straordinari record di presenze il "Vita ce n'è World tour" di Eros Ramazzotti che, dopo aver conquistato le più belle e importanti arene di tutto il mondo, torna ad esibirsi sui palchi dei più importanti palazzetti Italiani, prima di sbarcare in America nel 2020 per oltre 15 entusiasmanti show. Il "Vita ce n'è World tour" ha visto Eros Ramazzotti attraversare ancora una volta con grande successo l'Europa in estate e ...

“Baci e abbracci…”. Eros Ramazzotti paparazzato insieme a ‘lei’ : la foto ‘incriminata’ : Il cantante Eros Ramazzotti è protagonista in questi giorni nel suo ‘Vita Ce N’è World Tour’, che lo ha portato fino in Slovenia e più precisamente nella capitale Lubiana. Nell’ultimo periodo il gossip si è scatenato su di lui: una volta messo alle spalle il suo matrimonio con l’ex moglie Marica Pellegrinelli, si è parlato di una sua liaison d’amore con la Miss Italia Carolina Stramare. Ma entrambi hanno ufficialmente smentito la relazione. ...

Aurora Ramazzotti e la famiglia : «Eros poliziotto buono - Michelle Hunziker è un generale. Raccomandata? Se non vali - non vai» : ?Il poliziotto buono è sempre stato papà, ma molti papà credo siano così con la figlia femmina?, Aurora Ramazzotti parla del suo rapporto con i suoi più...

“Mi è dispiaciuto…”. Carolina Stramare e Eros Ramazzotti - Miss Italia ora parla : “Ci sono state tante soddisfazioni, è una vita frenetica ma mi sto abituando”, questo ha dichiarato la splendida Carolina Stramare, facendo comprendere cosa comporti essere Miss e cosa possa significare vivere i ritmi di una vita sottoposta a continui pettegolezzi, fondati o meno. Ad esempio, se le voci di un flirt con Eros Ramazzotti sono del tutto infondate, sembrerebbe che la frequentazione tra la Miss e Mattia Marciano, ex tronista di ...

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli di nuovo insieme dopo l'addio : a scuola con Raffaella Maria e Gabrio Tullio : Nonostante la separazione Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli continuano a frequentarsi. Le nuove relazioni dei due, vere e presunte, non li separano anche per la presenza dei figli a cui, come...

Miss Italia - altro che Eros Ramazzotti : è lui il nuovo (e famoso) fidanzato. Carolina Stramare non si nasconde più : la notizia esplosiva : Il mondo del gossip torna a puntare i riflettori su Carolina Stramare, Miss Italia 2019 che circa un mese fa ha il suo storico fidanzato. In questi giorni sono state diffusi dei rumors che riguarderebbero un presunto flirt che Carolina Stramare avrebbe con Eros Ramazzotti, ma la Miss ha smentito tutto. Sul social infatti Carolina ha preso posizione riguardo alla notizia della love story con Eros. “Ci tenevo a smentire tutto ciò che mi è capitato ...

Nuovo amore per Eros Ramazzotti? L’indiscrezione che ha fatto il giro del web : La fine del matrimonio fra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli dopo 10 anni di amore incondizionato, ha popolato le prime pagine dei settimanali di gossip per tutta l’estate (o quasi). I due si sono detti addio civilmente e ora entrambi hanno voltato pagina. Mentre la Pellgrinelli è già fra le braccia di Charley Vezza, Eros Ramazzotti invece per un breve periodo di tempo ha preferito stare lontano dal flash dei fotografi per cercare di ...

Eros Ramazzotti e Carolina Stramare - la miss confessa la verità sul rapporto con il cantante : Eros Ramazzotti e Carolina Stramare stanno insieme? Negli ultimi giorni il gossip è impazzito e non si parla d’altro. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Spy che ha scritto che il cantante e la miss fossero diventati una coppia. Dalla scorsa estate Eros Ramazzotti è tornato single: dopo una lunga relazione con Marica Pellegrinelli, il matrimonio, due figli, il cantante romano e la modella bergamasca hanno deciso di dirsi addio. ...

Eros - Marica Pellegrinelli e Aurora Ramazzotti hanno litigato : l’indiscrezione : Marica Pellegrinelli e Aurora Ramazzotti hanno litigato dopo l’addio della modella a Eros? Secondo alcune indiscrezioni la figlia del cantante romano si sarebbe allontanata dalla top model. Come svela il settimanale Diva e Donna i rapporti fra le due si sarebbero “raffreddati” a causa dell’entrata in scena di Charley Vezza, nuovo amore di Marica. La Pellegrinelli ormai non si nasconde più. Dopo oltre dieci anni ...