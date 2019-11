Eni inaugura in Ghana progetto di formazione imprenditoriale e agricola

DomEniche bestiali – In Molise il guardalinee inaugura lo sputometro. Campania : in campo 4 gol subiti - fuori 4 gomme in meno : Cominciano le prime piogge, i campi di provincia si fanno via via più fangosi e impraticabili rendendo maggiore l’agonismo e fornendo chicche per questa rubrica. E ce n’è per tutti i gusti, dagli arbitri che si trasformano in medici legali fino alle sciarade di alcuni giudici sportivi, passando da chi va in trasferta in macchina ed è costretto a tornare a piedi, fino alle belle storie di rivincita che il calcio dilettantistico può ...